Чи знайшли в Туреччині могилу Святого Миколая?

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Діти, не читайте це! Бо турецькі археологи, можливо, знайшли могилу Святого Миколая.

Під церквою цього святого в Демре виявили добре збережене поховання.

Місто Демре в провінції Анталья постало на руїнах грецької Міри, де, як вважають, у IV столітті жив Миколай.

Дотепер вважалося, що його прах похований в італійському місті Барі. Туди його нібито привезли італійські купці у 1087 році, коли Міру захопили турки-сельджуки.

На той час християни вже глибоко шанували Святого Миколая за скромність і щедрість, особливо до дітей.

Церква в Демре - дуже популярна серед паломників як місце останнього спочинку святого.

Археологічні розкопки тривають там уже 20 років. І ось нещодавні дослідження показали, що під церквою є могила, розповів Джеміль Карабайрам, директор археологічної розвідки і пам'яток провінції Анталья.

"Храм в основі церкви перебуває в хорошому стані, - розповів він турецькому виданню Hurriyet. - Ми вважаємо, що він не пошкоджений. Але дістатися туди важко, бо вхід закритий каменями з візерунками. Їх треба очистити один за одним, а потім витягти".

Крім того, досліджуючи старі документи, науковці знайшли повідомлення про те, що вивезені до Барі кістки насправді належали іншому священику, розповів пан Карабайрам.

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До фінальної стадії розкопок залучили комп'ютерний томограф і георадар. Також у ній братимуть участь вісім академіків.

"До цього місця будуть прикуті погляди з усього світу. Ми вважаємо, що мощі Святого Миколая зберігаються в цьому храмі неушкодженими. Зараз ми на фінальній стадії. Якщо будуть результати - туризм Антальї отримає значний поштовх", - сказав посадовець газеті.

Доброта Святого Миколая за століття обросла легендами. У багатьох країнах він приносить подарунки дітям на Різдво.