Тривожність через цькування у дитинстві "минає з часом"

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Тривожність та депресія, спричинені залякуваннями та знущаннями в дитинстві, з часом зменшуються. Це свідчить про те, що діти здатні до відновлення, йдеться у новому дослідженні Університетського коледжу Лондона.

У дослідженні взяли участь 11 тисяч близнюків у віці 11, 14 і 16 років.

Як виявили фахівці, проблеми з тривожністю все ще існують через два роки після травматичного досвіду, але через п'ять років - зникають.

За словами психіатрів, цькування може тривалий час суттєво шкодити психічному здоров'ю молоді.

Втім, дослідники, які опублікували результати дослідження в журналі JAMA Psychiatry, кажуть, що виявили у дітей стійкість до жорстокого поводження.

Вони зазначають, що цькування - лише частково може бути причиною проблем із психічним здоров'ям. Втім, воно може спричинити:

тривожність

депресію

гіперактивність

поведінкові проблеми

Хоча з часом ці наслідки зменшувались, 16-річні підлітки, з яких знущалися у віці 11 років, частіше ніж решта дітей мали параноїдальні та нездорові думки.

"Цькування, безумовно, спричиняє страждання, але вплив на психічне здоров'я з часом зменшується, отже діти здатні відновлюватись у середньостроковій перспективі", - каже автор дослідження Жан-Батіст Пінго.