Копирайт изображения RADA

Депутати від фракції "Самопоміч" та "Батьківщини" спробували зірвати ухвалення проектів щодо Донбасу, після чого спікер Андрій Парубій оголосив перерву.

Частина депутатів зайняла трибуну та почала виривати мікрофони, у різних місцях поблизу трибуни зав'язалися бійки.

Мікрофон спікера Ради намагався виламати депутат від "Самопомочі" Єгоро Соболєв.

"Відбувається спроба заблокувати рішення про визнання Росії агресором. Всі, хто це роблять, так чи інакше працюють на Росію", - заявив у парламенті секретар РНБО Олександр Турчинов.

Верховна Рада у цей момент розглядала у першому читанні проект закону про особливості політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях", який у парламенті скорочено називають "про деокупацію Донбасу".

Проект закону подав президент Петро Порошенко, а в парламенті його представляв секретар РНБО Олександр Турчинов.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Проект закону представляв секретар РНБО Олександр Турчинов, який і розпочав АТО в 2014 році

"Документ має стратегічне значення - він створює умови для відновлення територіальної цілісності України та деокупації частини Донецької та Луганської областей", - заявив пан Турчинов, коли представляв проект.

У запропонованому Порошенком проекті закону Росію через дії на Донбасі визнають агресором та окупантом.

Для цього Росія, як йдеться у законі, застосовує регулярні війська, скерованих радників та інструкторів, а також "заслані, створені, контрольовані озброєні банди та групи…. встановивши окупаційну владу РФ".

Росія послідовно заперечує присутність своїх військ на Донбасі.

Image caption Проти ухвалення документа протестують десятки активістів

Проект президента проголошує окремі райони Донбасу окупованою територією.

Згідно із документом, головною метою державної політики із забезпечення суверенітету України над тимчасово окупованими територіями є їхнє звільнення та встановлення конституційного ладу і територіальної цілісності.

У президентському проекті вже немає посилання на проведення АТО, що триває на Донбасі від квітня 2014 року.

Натомість військову операцію на Донбасі тепер називають "заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, стримування і відсічі російської збройної агресії в Донецькій та Луганській областях".

Для цієї операції на Донбасі весь особовий склад, зброя та всі можливі силові підрозділи підпорядковуються Об'єднаному оперативному штабу ЗСУ.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Петро Порошенко пропонує змінити формат АТО

У проекті закону в перехідних положеннях Верховна Рада дає згоду використовувати ЗСУ для "стримування та відсічі російської збройної агресії" в Донецькій та Луганській областях.

Окрема стаття проекту нагадує про анексію Криму.

Найбільше суперечок спричинила стаття 7 законопроекту, де згадувалось зобов'язання виконання Мінських угод. Депутати вже у першому читанні вирішили змінили цю статтю і замінили Мінські угоди резолюціями Радбезу ООН, ухваленими у зв'язку з агресією Росії у Донецькій та Луганській областях.

Представники "Самопомочі" та "Батьківщини", які заблокували трибуну, вимагали прибрати будь-які згадки про Мінські угоди та ухвалити їхні власні альтернативні проекти.

Також вони вимагають у законі вказати чітку дату початку окупації Донбасу.