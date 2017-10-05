В Іспанії суд заборонив сесію парламенту Каталонії

Копирайт изображения Reuters Image caption Іспанський уряд раніше відмовився від переговорів із каталонською владою

Конституційний суд Іспанії заборонив проведення сесії каталонського парламенту, який планував наступного понеділка оголосити незалежність регіону.

Суд постановив, що такий крок з боку каталонців стане "порушенням конституції".

Раніше прем'єр-міністр Маріо Рахой застеріг регіональний уряд Каталонії від проголошення незалежності після незаконного голосування минулої неділі.

Раніше пан Пучдемон заявив в інтерв'ю ВВС, що незалежність Каталонії від ‎Іспанії буде проголошена в односторонньому порядку протягом найближчих ‎днів.

Копирайт изображения Reuters Image caption Карлес Пучдемон зробив телезвернення через добу після короля Філіпа VI

Він також звинуватив короля Іспанії Філіпа VI у "навмисному ‎ігноруванні мільйонів каталонців".‎‎

У ніч проти середи король Філіп зробив телезвернення до народу, у якому назвав каталонський ‎референдум щодо незалежності, що пройшов минулої неділі, незаконним і ‎недемократичним.‎‎‎

Референдум із сутичками

Голосування ще до його початку визнав незаконним конституційний суд Іспанії, ‎але, за даними регіональної влади, в ньому все одно взяли участь близько 2,2 ‎млн людей.‎‎

Під час недільного опитування сталися сутички між поліцією і активістами, постраждали ‎сотні людей.‎

Деякі з правоохоронців, яким наказали не допустити голосування, відкрили ‎стрілянину гумовими кулями. За даними влади Каталонії, у сутичках були ‎поранені 33 поліцейських.‎

Зараз політичні лідери намагаються знайти вихід з ситуації, що склалася. ‎Голова уряду Каталонії заявив про необхідність нової угоди з Мадридом про ‎статус регіону, проте уряд Іспанії на чолі з Маріано Рахоєм заявив про можливе ‎позбавлення Каталонії статусу автономії.‎

Представники каталонської влади заявляють, що за незалежність регіону ‎виступили майже 90% жителів, які проголосували в неділю.‎

Однак явка виявилася нижчою, ніж очікували - всього 42%, що послаблює ‎позиції Пучдемона на можливих переговорах з Мадридом про статус Каталонії.‎