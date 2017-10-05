В Іспанії суд заборонив сесію парламенту Каталонії
Конституційний суд Іспанії заборонив проведення сесії каталонського парламенту, який планував наступного понеділка оголосити незалежність регіону.
Суд постановив, що такий крок з боку каталонців стане "порушенням конституції".
Раніше прем'єр-міністр Маріо Рахой застеріг регіональний уряд Каталонії від проголошення незалежності після незаконного голосування минулої неділі.
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Раніше пан Пучдемон заявив в інтерв'ю ВВС, що незалежність Каталонії від Іспанії буде проголошена в односторонньому порядку протягом найближчих днів.
Він також звинуватив короля Іспанії Філіпа VI у "навмисному ігноруванні мільйонів каталонців".
У ніч проти середи король Філіп зробив телезвернення до народу, у якому назвав каталонський референдум щодо незалежності, що пройшов минулої неділі, незаконним і недемократичним.
Референдум із сутичками
Голосування ще до його початку визнав незаконним конституційний суд Іспанії, але, за даними регіональної влади, в ньому все одно взяли участь близько 2,2 млн людей.
Під час недільного опитування сталися сутички між поліцією і активістами, постраждали сотні людей.
Деякі з правоохоронців, яким наказали не допустити голосування, відкрили стрілянину гумовими кулями. За даними влади Каталонії, у сутичках були поранені 33 поліцейських.
Зараз політичні лідери намагаються знайти вихід з ситуації, що склалася. Голова уряду Каталонії заявив про необхідність нової угоди з Мадридом про статус регіону, проте уряд Іспанії на чолі з Маріано Рахоєм заявив про можливе позбавлення Каталонії статусу автономії.
Представники каталонської влади заявляють, що за незалежність регіону виступили майже 90% жителів, які проголосували в неділю.
Однак явка виявилася нижчою, ніж очікували - всього 42%, що послаблює позиції Пучдемона на можливих переговорах з Мадридом про статус Каталонії.