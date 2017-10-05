НАТО підтримує миротворчу місію ООН на сході України

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НАТО підтримує ідею миротворчої місії ООН на сході України на всій території конфлікту, а також на ділянці українсько-російського кордону, заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг "Радіо Свобода".

"Ми підтримуємо всі ідеї і пропозиції, що можуть допомогти втілити мінські домовленості, дотримуватися припинення вогню, відвести важкі озброєння", - додав він.

Про миротворчу місію ООН на Донбасі керівництво України говорить вже два роки.

Через протилежні погляди України та Росії на миротворців експерти сумніваються, що справа може піти далі заяв.

Петро Порошенко на останній сесії Генасамблеї ООН закликав "якнайшвидше" відправити на Донбас миротворчу місію, аби "забезпечити мир".

Мета цієї місії, за його словами, полягає у "постійному міжнародному контролі на неконтрольованій території українсько-російського кордону".