Київрада: у столиці заклади зобов'язали мати меню українською

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Київрада ухвалила рішення, яке, зокрема, зобов'язує заклади харчування у столиці мати меню українською мовою, повідомляє прес-служба відомства. Рішення підтримали 80 депутатів.

Зазначається, що іноземними мовами меню може надаватись на прохання клієнта.

"Мовою роботи, діловодства і документації всіх органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій комунальної форми власності, а також мовою офіційних оголошень і повідомлень є державна мова", - йдеться в повідомленні.

На території Києва всі назви установ, підприємств, організацій, вивіски, плакати, афіші, публічні повідомлення, рекламні оголошення та будь які інші форми аудіo- і візуальної рекламної продукції, інформація для споживачів товарів та послуг виконуються державною мовою. Власник такої інформації може перекласти її англійською та будь-якою іншою мовою.

"Окремо наголошується, що таке правило не поширюються на дипломатичні установи та офіційні представництва міжнародних організацій, які розташовані в Києві", - зазначили у Київраді.

Проект рішення не передбачає покарання за невиконання його положень.