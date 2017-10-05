Київрада: у столиці заклади зобов'язали мати меню українською
Київрада ухвалила рішення, яке, зокрема, зобов'язує заклади харчування у столиці мати меню українською мовою, повідомляє прес-служба відомства. Рішення підтримали 80 депутатів.
Зазначається, що іноземними мовами меню може надаватись на прохання клієнта.
"Мовою роботи, діловодства і документації всіх органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій комунальної форми власності, а також мовою офіційних оголошень і повідомлень є державна мова", - йдеться в повідомленні.
На території Києва всі назви установ, підприємств, організацій, вивіски, плакати, афіші, публічні повідомлення, рекламні оголошення та будь які інші форми аудіo- і візуальної рекламної продукції, інформація для споживачів товарів та послуг виконуються державною мовою. Власник такої інформації може перекласти її англійською та будь-якою іншою мовою.
"Окремо наголошується, що таке правило не поширюються на дипломатичні установи та офіційні представництва міжнародних організацій, які розташовані в Києві", - зазначили у Київраді.
Проект рішення не передбачає покарання за невиконання його положень.