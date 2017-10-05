Україна закликала посилити тиск на РФ через права людини в Криму

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Human Rights Watch вважають, що підзахисні татари "проходять за політично вмотивованими кримінальними справами, які, як видається, є помстою за їх громадську діяльність"

Міністерство закордонних справ України закликає світову спільноту посилювати тиск на Російську Федерацію, аби принити порушення прав людини в анексованому Криму, повідомляє МЗС України.

"Україна вдячна Європейському парламенту за ухвалення резолюції з вимогою щодо негайного звільнення кримськотатарських лідерів А.Чийгоза й І.Умерова та безумовного зняття всіх звинувачень з журналіста М.Семени", - зазначили у повідомленні.

Українські дипломати підкреслили, що резолюцію підтримали "провідні політичні групи" і стала другим у 2017 році документом, який передбачає захист прав людини в Криму.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вважає, що переслідування кримських татар за одиночні пікети в Криму є демонстрацією "тотального несприйняття інакомислення на півострові".

Amnesty International закликала російську адміністрацію Криму відмовитися від затримань за адміністративні правопорушення і припинити переслідування за інакомислення на півострові.

Російські правоохоронці заявляли, що мають достатньо доказів проти звинувачених в екстремістській діяльності на території Криму.

За даними Центру громадянських свобод, на сьогодні понад 40 громадянин України, більшість із яких - кримські татари, перебувають за ґратами у Криму і Росії з підозрами у терористичній, диверсійній діяльності, у зазіханні на територіальну цілісність РФ. Україна вважає їх політичними в'язнями.