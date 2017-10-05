У Миколаєві відправили міського голову у відставку

Копирайт изображения UNIAN Image caption Олександр Сенкевич перед початком першої сесії новообраної Миколаївської міської ради 24 листопада 2015

У четвер Миколаївська міськрада ухвалила рішення про дострокове припинення повноважень мера Миколаєва Олександра Сенкевича. Про це у Facebookповідомляє об'єднання "Самопоміч".

За це проголосували 42 депутати.

Повідомляється, що за зняття Олександра Сенкевича з посади мера проголосували депутати від "БПП" і "Опоблоку".

Пан Сенкевич, у свою чергу, заявив, що оскаржуватиме це рішення у суді і висловив впевненість, "що переможе".

За інформацією ЗМІ, роботу пана Сенкевича за два роки визнали "незадовільною". Він представив у четвер звіт, який розкритикували місцеві депутати.

Виконувати обов'язки мера буде секретар міськради Тетяна Казакова, зазначили ЗМІ.

Пан Сенкевич переміг на виборах міського голови Миколаєва у листопаді 2015 року, він балотувався від "Самопомочі".