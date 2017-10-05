У Держдумі Росії повідомили про смерть росіян з відео "ІД"

Копирайт изображения AFP Image caption Передмістя Дейр-ез-Зор, вересень 2017

Депутат російської Держдуми Віктор Водолацький заявив, що двоє чоловіків на відеозверненні, яке розповсюдила "Ісламська держава", майже напевно вбиті. Підтвердження цієї інформації з інших джерел поки немає.

Пан Водолацький повідомив у бесіді з агентством РІА Новини, що двох росіян убили після запису цього відео.

У бесіді з Російською службою Бі-бі-сі пан Водолацький заявив, що отримав цю інформацію через російсько-сирійські контактні групи. Імовірність того, що обидва чоловіки з відеозапису вбиті, він оцінив у 99%.

Депутат зазначив, що пошуком одного із чоловіків, який на відео назвався Романом Заболотним, займалися "усі контактні групи, всіх, хто веде переговори по відновленню миру в Сирії".

Щодо другого чоловікова, який на відео представився Григорієм Цуркану, пан Водолацький подробиць не повідомив.

Про полонених двох росіян бойовики "ІД" повідомили ще 28 вересня. Тоді ж вони стверджували, що ще одного росіянина убили в бою. На думку бойовиків, всі троє були російськими військовими, однак російське міністерство оборони це заперечує.

Пізніше "ІД" оприлюднила відео з двома російськими полоненими. На відео чоловіки стверджують, що їх захопили під час боїв за сирійське місто Дейр-ез-Зор.

Російське міністерство оборони заявляло, що люди на відеозаписі не мають стосунку до збройних сил Росії.

У відеоролику один з полонених представився Романом Заболотним і каже, що народився в 1979 році в селищі Світанок Аксайського району Ростовської області.

Про другого чоловіка на відео, який весь час сидить мовчки, повідомляють, що це Григорій Цуркану, 1978 року народження, уродженець Домодєдовського району Московської області.

Як з'ясувала Російська служба Бі-бі-сі, Григорій Цуркану в лютому 2015 року вступив до організації "Бойове братство" у Домодєдовському районі, і тоді його представляли як учасника бойових дій у Югославії і Сирії, хоча російська кампанія там почалася лише у вересні 2015 року.