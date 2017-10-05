Нові подробиці стрілянини в Лас-Вегасі: Паддок хотів утекти

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президентський літак залишає Лас-Вегас на тлі готелю, з вікон якого стріляв Стівен Паддок

Стівен Паддок, який розстріляв 58 людей із вікна готелю в Лас-Вегасі, планував втечу з місця злочину. Організацію масового вбивства йому допомогли влаштувати невідомі, повідомило слідство.

"Стівен Паддок вів таємне життя, яке залишається не зовсім зрозумілим", - заявив журналістам шериф Джо Ломбардо.

Раніше подруга вбивці повідомила, що вона не мала уявлення про наміри пана Паддока. Поліція підтвердила, що мотиви того, хто стріляв залишаються незрозумілими.

На прес-конференції у середу шериф округу Кларк Джо Ломбардо підтвердив, що пан Паддок готувався втекти з місця злочину, але подробиць не повідомив.

У відповідь на питання, чи вчинив пан Паддок напад сам, шериф заявив, що важко собі уявляє, щоб такий напад могла вчинити одна людина.

Раніше місцева влада заявляла, що пан Паддок був "самотнім вовком" і що він сам несе відповідальність за цей злочин.

Агент ФБР Аарон Руз заявив, що поки не знайдено ніяких даних про зв'язки Паддока з терористами, але співробітники бюро досі не відкидають такої можливості.

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Паддок грав у казино за кілька годин до злочину

33 одиниці зброї із 44-х, якими володів Паддок, він купив цього року

Він зняв номер-люкс у готелі у висотній будівлі Ogden на околиці Лас-Вегаса за тиждень до злочину, під час іншого рок-фестивалю, на якому виступали багато відомих груп, у тому числі британську Muse

Поліція Чикаго розслідує повідомлення, що в серпні Паддок знімав номер у готелі з видом на рок-фестиваль Lollapalooza в Чикаго

Охоронець готелю, який вказав поліцейським на номер Паддока, був поранений до цього, але продовжував надавати поліції допомогу

Копирайт изображения Getty Images Image caption У середу поліція оприлюднила реконструкцію подій 1 жовтня

За словами шерифа, понад сотня слідчих ретельно вивчає усі подробиці життя пана Паддока, аби скласти максимально повне уявлення про людину, яку правоохоронець назвав "неврівноваженим і небезпечним".

За його словами, протягом десятиліть він збирав зброю і боєприпаси, при цьому влада поки що не може сказати, що саме спонукало чоловіка відкрити вогонь по людях.

Image caption Поліція повідомила, що подруга Паддока жила з ним у Неваді

Що розповіла подруга Паддока

Мері-Лу Денлі була за кордоном під час нападу, у середу добровільно прибула з Філіппін в аеропорт Лос-Анджелеса, де її чекали агенти ФБР, що розслідують трагедію в Лас-Вегасі.

"Він ніколи не говорив мені і не робив нічого такого, що якось могло б натякнути мені, що станеться щось жахливе", - йдеться в заяві Мерил Денлі, зачитаній її адвокатом.

За словами жінки, вона знала Стівена Паддока як "добру, турботливу і тиху людину".

"Я любила його і сподівалася на спокійне майбутнє разом", - додала жінка.

За кілька тижнів до того, пан Паддок здивував її "дешевим квитком", аби вона змогла відвідати свою сім'ю.

Поки вона була на Філіппінах, він перевів їй 100 тисяч доларів, пояснивши, що це - на купівлю будинку.

"Я була вдячна, але, чесно кажучи, я хвилювався, що у такий спосіб він хоче розірвати стосунки, - сказала вона. - Я ніколи не думала, що він планує насильство проти когось".

"Секретне життя"

Копирайт изображения Getty Images Image caption ФБР заявило, що не пов'язує напад у Лас-Вегасі з тероризмом

У середу на прес-конференції в Лас-Вегасі шериф міста Джозеф Ломбардо заявив, що 64-річний Стівен Паддок протягом багатьох років жив секретним життям.

У ФБР кажуть, що жодного зв'язку з тероризмом поки що не виявили.

В результаті стрілянини по відвідувачах музичного фестивалю в Лас-Вегасі, влаштованої з 32-го поверху готелю Mandalay Bay, загинули 58 людей і понад 500 були поранені.

Сам Паддок, імовірно, наклав на себе руки до прибуття спецпідрозділів поліції.

Те, що відбулося в Лас-Вегасі, стало найбільшим за кількістю жертв випадком стрілянини у США.

Чи призведе напад до посилення контролю над зброєю?

Масові вбивства із застосуванням стрілецької зброї зазвичай викликають новий сплеск закликів до посилення контролю над зброєю.

Статистика показує, що в останні роки число американців, які заперечують проти обмежень на володіння вогнепальною зброєю, неухильно зростає.

Однак деякі конгресмени-республіканці дали зрозуміти, що можуть підтримати ідею заборони на продаж особливого пристрою, яке дозволило паддоку перетворити напівавтоматичні гвинтівки в автомати - тобто такі, які дозволяють вести вогонь безперервно, поки натиснуто спусковий гачок і в магазині залишаються патрони.

12 з належали йому гвинтівок були оснащені ударним прикладом типу bump stock, який дозволяє вести вогонь щільністю від 400 до 800 пострілів в хвилину.

Президент Трамп, який під час своєї виборчої кампанії виступав проти будь-яких заходів щодо обмеження продажу стрілецької зброї, поки утримується від висловлювань на цю тему. В ході свого візиту в Пуерто-Ріко у вівторок він сказав, що можливо, коли-небудь настане час для обговорення цього питання.