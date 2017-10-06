Шторм Нейт: 20 загиблих у Коста-Риці, Нікарагуа та Гондурасі

Копирайт изображения Reuters Image caption Річки у Коста-Риці вийшли з берегів, руйнуючи усе на своєму шляху

Тропічний шторм "Нейт" вбив щонайменше 20 людей у Коста-Риці, Нікарагуа та Гондурасі на своєму шляху в напрямку США.

У Центральній Америці оголосили надзвичайний стан, тут зниклими безвісти вважають 20 людей.

Шторм приніс зливи, зсуви ґрунту та повені, які заблокували дороги, зруйнували мости та пошкодили будинки.

У Коста-Риці близько 400 тисяч людей залишаються без проточної води, тисячі ночують у притулках.

Тут внаслідок шторму загинуло щонайменше шестеро осіб, ще 11 стихія вбила по дорозі на північ до Нікарагуа.

Троє людей загинули в Гондурасі, ще кілька зникли безвісти.

Копирайт изображения Reuters Image caption Близько 5 тисяч людей ночують в притулках у Коста-Риці, бо їхні будинки зруйнувала стихія

У Коста-Риці призупинили рух поїздів, у четвер також скасувалисотні авіарейсів.

Нонад десяток національних парків, які користуються популярністю серед туристів, закрили як запобіжний захід.

Шторм також сильно пошкодив інфраструктуру Нікарагуа.

Копирайт изображения AFP

Синоптики прогнозують, що "Нейт" сильнішатиме та отримає статус урагану першої категорії поки досягне південного узбережжя США у неділю.

Нафтові компанії, які працюють у Мексиканській затоці заявили, що евакуюють працівників з нафтових платформ, які знаходяться на прогнозованому шляху руху шторму.