Шторм Нейт: 20 загиблих у Коста-Риці, Нікарагуа та Гондурасі
Тропічний шторм "Нейт" вбив щонайменше 20 людей у Коста-Риці, Нікарагуа та Гондурасі на своєму шляху в напрямку США.
У Центральній Америці оголосили надзвичайний стан, тут зниклими безвісти вважають 20 людей.
Шторм приніс зливи, зсуви ґрунту та повені, які заблокували дороги, зруйнували мости та пошкодили будинки.
У Коста-Риці близько 400 тисяч людей залишаються без проточної води, тисячі ночують у притулках.
Тут внаслідок шторму загинуло щонайменше шестеро осіб, ще 11 стихія вбила по дорозі на північ до Нікарагуа.
Троє людей загинули в Гондурасі, ще кілька зникли безвісти.
У Коста-Риці призупинили рух поїздів, у четвер також скасувалисотні авіарейсів.
Нонад десяток національних парків, які користуються популярністю серед туристів, закрили як запобіжний захід.
Шторм також сильно пошкодив інфраструктуру Нікарагуа.
Синоптики прогнозують, що "Нейт" сильнішатиме та отримає статус урагану першої категорії поки досягне південного узбережжя США у неділю.
Нафтові компанії, які працюють у Мексиканській затоці заявили, що евакуюють працівників з нафтових платформ, які знаходяться на прогнозованому шляху руху шторму.