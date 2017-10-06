Нобелівську премію миру отримали борці проти ядерної зброї
Нобелівську премію миру у 2017 році отримала організація "Міжнародна кампанія з ліквідації ядерної зброї" (ICAN).
Беріт Рейсс-Андерсен, голова Нобелівського комітету, заявила, що нагорода пов'язана з "новаторськими зусиллями, спрямованими на укладення договору про заборону" ядерної зброї.
"Ми живемо у світі, де ризик використання ядерної зброї більший, ніж був досі", - продовжила вона.
Пані Рейсс-Андерсен озвучила проблему Північної Кореї, яка попри застереження міжнародної спільноти продовжує проводити ядерні випробування.
ICAN - об'єднання неурядових організацій з близько 100 країн світу. Коаліція, яка була створена у 2007 році, сприяє дотриманню та реалізації Договору про заборону ядерної зброї.
Нобелівською премією миру нагороджують за вагомий внесок у зміцнення братерства між народами та мирні переговори.
У 2017 році Нобелівський комітет отримав заявки на премію миру щодо 318 кандидатів - 215 осіб та 103 організацій.
Минулого року Нобелівську премію миру отримали лідери Національного квартету за діалог у Тунісі.
Наймолодшим лауреатом Нобелівської премії миру стала Малала Юсуфзай - на момент отримання премії їй було всього 17 років.
У попередні роки лауреатами Нобелівської премії миру ставали колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер, лідер Організації визволення Палестини Ясір Арафат, Європейський Союз, президент США Барак Обама.
Організації отримували відзнаку 26 разів.