Трамп: настало "затишшя перед бурею"

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Після зустрічі з військовими чиновниками президент США Дональд Трамп заявив, що настало "затишшя перед бурею", однак не розповів жодних подробиць.

Ці коментарі пролунали через кілька годин після повідомлень, що пан Трамп планує призупинити підтримку з боку США ядерної угоди з Іраном.

Втім, "буря" також може означати і посилення напруги з Північною Кореєю.

Провідним чиновникам у сфері оборони він повідомив, що у майбутньому очікує від них "широкого спектра військових варіантів... набагато швидшими темпами".

Після четвергових зустрічей пан Трамп позував перед камерами у Білому домі з дружиною Меланією, а також військовими високопосадовцями та їхніми дружинами. Він запитав у преси: "Ви знаєте, що це означає?"

"Можливо, це затишшя перед бурею", - сказав він.

Коли журналісти спитали, про яку бурю йдеться, він лише сказав: "Дізнаєтеся".

Що за буря?

Зараз адміністрація Трампа, схоже, зосереджена на проблемах з двома країнами, які розвивають ядерну програму: Північною Кореєю та Іраном. Про обидві йшлося на переговорах у четвер з американськими військовими посадовцями.

Трамп звинуватив Іран у тому, що він "не дотримувався духу угоди", укладеної за часів президентства Барака Обами.

Угоду уклали 2015 року, аби зупинити іранську ядерну програму. Американська адміністрація при цьому має кожні 90 днів підтверджувати конгресу, що Іран виконує свою частину угоди.

Раніше пан Трамп описав цю угоду, підписану Іраном, США, Великою Британією, Францією, Китаєм, Росією та Німеччиною як "одну з найгірших угод, які я бачив".

Американські ЗМІ пишуть, що наступного четверга президент оголосить, що більше не підтримує угоду, оскільки вона не відповідає інтересам безпеки США.

Після цього у Конгресу буде 60 днів, аби вирішити, чи поновлювати санкції проти Ірану.

Але деякі провідні радники Трампа, такі як міністр оборони Джеймс Маттіс, схоже, підтримують угоду.

Втім, "буря", про яку говорив Трамп, може також стосуватися і Північної Кореї. США хочуть, аби КНДР зупинила свою програму з озброєнь.

Між Дональдом Трампом і лідером країни Кім Чен Ином нещодавно розгорнулася війна слів, в ході якої Трамп погрожував "повністю знищити" Північну Корею.