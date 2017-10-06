Рада з бійками схвалила "реінтеграцію Донбасу" в першому читанні

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У п'ятницю Верховна Рада у першому читанні схвалила проект закону "про особливості політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях", який у парламенті скорочено називають про "деокупацію" або "реінтеграцію" Донбасу.

Він передбачає оголошення Росії агресором, називає окремі райони Донбасу окупованими та змінює формат АТО.

За нього проголосували 233 депутати. Розгляд проекту супроводжувався бійками, які ініціювали кілька депутатів від "Свободи"

Головною вимогою опозиції було прибрати із так званого проекту "про реінтеграцію Донбасу" будь-які згадки про Мінські угоди, які вона називає шкідливими для України.

Цю норму з проекту прибрали.

Також депутати почали розглядати проект "про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей", який продовжує на рік закон про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донбасу.

Проекти спотикання

Президентський проект закону в парламенті представляє секретар РНБО Олександр Турчинов.

У четвер секретар РНБО Олександр Турчинов назвав тих, хто зірвав голосування, "поплічниками Росії".

У запропонованому Порошенком проекті закону Росію через дії на Донбасі визнають "агресором та окупантом".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Проект закону представляв секретар РНБО Олександр Турчинов, який і розпочав АТО в 2014 році

Для цього Росія, як йдеться у законі, застосовує регулярні війська, скерованих радників та інструкторів, а також "заслані, створені, контрольовані озброєні банди та групи…. встановивши окупаційну владу РФ".

Росія послідовно заперечує присутність своїх військ на Донбасі.

Проект президента проголошує окремі райони Донбасу окупованою територією.

Головною метою державної політики із забезпечення суверенітету України над тимчасово окупованими територіями є їхнє звільнення та встановлення конституційного ладу і територіальної цілісності.

У президентському проекті вже немає посилання на проведення АТО, що триває на Донбасі від квітня 2014 року.

Натомість військову операцію на Донбасі тепер називають "заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, стримування і відсічі російської збройної агресії в Донецькій та Луганській областях".

Для цієї операції на Донбасі весь особовий склад, зброя та всі можливі силові підрозділи підпорядковуються Об'єднаному оперативному штабу ЗСУ.

Image caption Проти ухвалення документа протестують десятки активістів

У проекті закону в перехідних положеннях Верховна Рада дає згоду використовувати ЗСУ для "стримування та відсічі російської збройної агресії" в Донецькій та Луганській областях.

Найбільше суперечок спричинила частина перша статті 7 законопроекту, де згадувалось зобов'язання виконувати Мінські угоди.

Проте після блокування трибуни депутати погодились про виключення з проекту положення про Мінські угоди.

Президентський проект закону про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей пролонгує на рік закон про особливий порядок самоврядування окремих районів Донбасу.

Він спричинив ще більше критики серед депутатів.

Закон про особливий порядок самоврядування за три роки так і не запрацював.

Проте він є одним з аргументів України щодо виконання нею Мінських угод, на яких зав'язані санкції щодо Росії.

Закон про особливий порядок самоврядування передбачав швидке проведення місцевих виборів в окремих районах Донбасу.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Петро Порошенко пропонує змінити формат АТО

Пізніше до нього додали окрему статтю 10, згідно з якою вибори можуть відбутись тільки після виведення звідти усіх незаконних формувань, техніки та бойовиків. Також там передбачили низку умов з міжнародного контролю за цими виборами, які мають відбутись за українськими законами.

Перед голосування Петро Порошенко повторно вніс дещо поправлений проект з правкою, яка ще раз продублювала жорсткі умови запуску виборів на Донбасі.

Прихильники пролонгації відкрито говорили, що він не запрацює, а потрібне тільки для збереження санкцій.

Документ передбачає, що обрані органи влади на Донбасі отримують розширені повноваження, зокрема і створювати народну міліцію.

Також у документі прописана амністія учасникам подій на Донбасі, які не вчинили тяжких злочинів.

Має бути особливий порядок призначення суддів та правоохоронців та окрема угода про економічний розвиток районів Донбасу з Кабміном.