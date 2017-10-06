Волкер привітав ухвалення закону про Донбас

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Спецпредставник держдепу США по Україні Курт Волкер привітав рішення Верховної Ради, яка підтримала проект про продовження особливого порядку самоврядування в окремих районах Донбасу.

"Продовження спеціального статусу (окремих районів Донбасу. - Ред.) демонструє, що Україна йде на важкі кроки для досягнення миру", - написав пан Волкер у Twitter.

Він також висловив надію, що Росія також зробить кроки на зустріч миру, адже "час покласти край цьому конфлікту".

У п'ятницю Верховна Рада проголосувала за запропоновані президентом два проекти законів щодо Донбасу - один в цілому, інший - у першому читанні.

У цілому парламент ухвалив проект закону, який продовжує на рік закон про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донбасу.

Крім того, у першому читанні депутати схвалили проект закону "про особливості політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях", який у парламенті скорочено називають про "деокупацію" Донбасу.

Він передбачає оголошення Росії "агресором", називає окремі райони Донбасу окупованими та змінює формат АТО.