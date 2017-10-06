Іспанія вибачилася перед пораненими каталонцями

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Представник уряду Іспанії в Каталонії Енрік Мільйо вибачився перед тими, хто отримав поранення, коли поліція замагалася не допустити голосування референдуму про незалежність.

Але пан Мільйо не знімає відповідальності з каталонського уряду за проведення незаконного голосування у неділю.

Водночас центральний уряд у Мадриді видав декрет, який полегшив переміщення штаб-квартир компаній подалі від Каталонії.

Каталонський очільник МЗС Рауль Ромева сказав BBC, що його уряд продовжить дебати щодо незалежності свого регіону в парламенті.

За його словами, каталонський парламент збиратиметься й обговорюватиме питання незалежності. Він також зазначив, що спроби іспанського уряду "перешкоджати", будуть "марними та контрпродуктивними".

Президент Каталонії Карлес Пучдемонт планує виступити перед каталонським парламентом у вівторок.

Конституційний суд Іспанії вже заборонив проведення сесії каталонського парламенту, бо це стане "порушенням конституції".

Раніше прем'єр-міністр Маріо Рахой застеріг регіональний уряд Каталонії від проголошення незалежності після незаконного голосування минулої неділі.

Пан Пучдемон заявив в інтерв'ю ВВС, що незалежність Каталонії від ‎Іспанії буде проголошена в односторонньому порядку протягом найближчих ‎днів.

Копирайт изображения Reuters Image caption Карлес Пучдемон зробив телезвернення через добу після короля Філіпа VI

Він також звинуватив короля Іспанії Філіпа VI у "навмисному ‎ігноруванні мільйонів каталонців".‎‎

У ніч проти середи король Філіп зробив телезвернення до народу, у якому назвав каталонський ‎референдум щодо незалежності, що пройшов минулої неділі, незаконним і ‎недемократичним.