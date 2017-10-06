Іспанія вибачилася перед пораненими каталонцями
Представник уряду Іспанії в Каталонії Енрік Мільйо вибачився перед тими, хто отримав поранення, коли поліція замагалася не допустити голосування референдуму про незалежність.
Але пан Мільйо не знімає відповідальності з каталонського уряду за проведення незаконного голосування у неділю.
Водночас центральний уряд у Мадриді видав декрет, який полегшив переміщення штаб-квартир компаній подалі від Каталонії.
Каталонський очільник МЗС Рауль Ромева сказав BBC, що його уряд продовжить дебати щодо незалежності свого регіону в парламенті.
За його словами, каталонський парламент збиратиметься й обговорюватиме питання незалежності. Він також зазначив, що спроби іспанського уряду "перешкоджати", будуть "марними та контрпродуктивними".
Президент Каталонії Карлес Пучдемонт планує виступити перед каталонським парламентом у вівторок.
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Конституційний суд Іспанії вже заборонив проведення сесії каталонського парламенту, бо це стане "порушенням конституції".
Раніше прем'єр-міністр Маріо Рахой застеріг регіональний уряд Каталонії від проголошення незалежності після незаконного голосування минулої неділі.
Пан Пучдемон заявив в інтерв'ю ВВС, що незалежність Каталонії від Іспанії буде проголошена в односторонньому порядку протягом найближчих днів.
Він також звинуватив короля Іспанії Філіпа VI у "навмисному ігноруванні мільйонів каталонців".
У ніч проти середи король Філіп зробив телезвернення до народу, у якому назвав каталонський референдум щодо незалежності, що пройшов минулої неділі, незаконним і недемократичним.