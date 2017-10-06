Маск хоче забезпечити Пуерто-Рико електрикою за допомогою сонячних батарей

Копирайт изображения Getty Images Image caption Маск заявляє, що його проекти можна використати для потреб Пуерто-Рико

Засновник компанії Tesla Ілон Маск обіцяє відновити зруйновану електроенергетику Пуерто-Рико, використовуючи свої сонячні батареї.

Через кілька тижнів після руйнівного урагану "Марія" більша частина цієї острівної держави залишається без електрики.

Маск написав у Twitter, що його технології, які забезпечують енергопостачання кількох малих островів, можна застосувати для Пуерто-Рико.

Губернатор острова Рікардо Роселлою написав у відповідь: "Давайте обговоримо".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Представники Tesla стверджують, що їх енергетична мережа забезпечує острів Тау електрикою на 100%

"Ви хочете продемонструвати світові можливості і адаптивність технологій Tesla? Пуерто-Рико може стати таким флагманським проектом", - заявив губернатор Роселло.

Компанія Маска Tesla відома завдяки електромобілям, але включає структуру SolarCity, яка займається виробництвом сонячних батарей, здатних акумулювати значні обсяги електроенергії.

У компанії стверджують, що вони забезпечують енергією острови, такі як Тау в складі Американського Самоа. Там побудували енергомережу на основі сонячних панелей, яка живить увесь острів і здатна зберігати запас енергії, якої вистачає на три дні без сонця.

"Команда Tesla реалізувала безліч подібних проектів для малих островів в усьому світі, але ця технологія немає обмежень, тому її можуть відтворити і для Пуерто-Рико" - заявив Маск у Twitter.

Однак потім він додав, що подібний проект зажадає підтримки влади Пуерто-Рико - якраз те, про що говорив губернатор острова.

Цей діалог нагадав про парі у Twitter між Маском і австралійським розробником програмного забезпечення, завдяки якому почалося будівництво найбільшого в світі сховища енергії у Південній Австралії.

Tesla при цьому гарантувала, що батареї почнуть працювати через 100 днів після підписання контракту, насправді ж конструкцію наполовину звели вже через кілька днів після початку будівництва.

Губернатор Пуерто-Рико використовував ту ж фразу, що і сенатор штату Південна Австралія Сара Хансон-Янг, перед тим як австралійський проект став реальністю: "Давайте обговоримо".

Пуерториканці, які користуються сонячними батареями, - одні з небагатьох на острові, хто має стабільне електропостачання.

Копирайт изображения SpaceX Image caption Скоро люди зможуть літати від міста до міста за кілька хвилин, заявив розробник ракет і електромобілів Ілон Маск.

Цього тижня Reuters повідомило про торговця квітами Гектора Сантьяго, який шість років тому вклав в установку сонячних панелей 300 тисяч доларів.

"Тоді всі називали мене божевільним - настільки це було дорого. Але зараз у мене є електрика, а у них немає" - заявив він агентству.

Повідомляється, що Tesla вже надіслала до Пуерто-Рико системи батарей, які будуть зберігати енергію з тих сонячних панелей, які уже є на острові, аби компенсувати дефіцит електрики.

Ілон Маск досяг успіху в багатьох інноваційних проектах: він також заснував компанію SpaceX, яка розробляє багаторазові ракети для космічних польотів.

Минулого тижня Маск оприлюднив плани зі створення системи пасажирських ракетних перельотів між містами, яка дозволить потрапити з Лондона до Нью-Йорка за півгодини. Також інноватор-мільйонер анонсував експедицію на Марс до 2024 року.