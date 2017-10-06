Голова ПАРЄ Педро Аграмунт подав у відставку

Копирайт изображения Getty Images

Голова ПАРЄ Педро Аграмунт у п'ятницю заявив, що йде у відставку. Про це рішення він повідомив у Twitter.

Пан Аграмунт зазначив, що йде з посади "з особистих причин".

9 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи відкриває осінню сесію.

В ПАРЄ раніше заявили, що голосуватимуть за відставку пана Аграмунта на сесії 9-13 жовтня. Про цейшлося у повідомленні на сайті ПАРЄ.

"Клопотання про звільнення президента Парламенської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунта щойно була внесена 158 членами, які представляють 5 політичних груп та 36 національних делегацій", - йдеться у повідомленні.

У березні президент ПАРЄ Педро Аграмунт відвідав Сирію разом з делегацією російських депутатів. Там він зустрівся з президентом країни Башаром Асадом.

Після цього в ПАРЄ почали вимагати його відставки, одним з ініціаторів якої була українська делегація.

Згодом Педро Аграмунт заявив, що його поїздка до Сирії була "помилкою" і вибачився.

За словами низки депутатів ПАРЄ, пан президент мав добровільно подати заяву про відставку ще 28 квітня.