Кришки каналізаційних люків у Японії розіграли в лотерею

  • 6 жовтня 2017
Каналізаційні люки Копирайт изображения Nhk

Муніципалітет японського міста Маебасі, розташований за 124 км на північ від Токіо, виставив на продаж старі металеві кришки від каналізаційних люків, на яких зображена міська символіка.

Кожна з 10 кришок, які виставили на продаж, діаметром у 60 см і вагою 40 кг коштувала 3000 ієн (близько 20 доларів США). Тим, хто хотів їх придбати треба було подати заявку в місцеву мерію.

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Image caption Така кришка важить понад 40 кг, але як можна нею користуватися у домашніх умовах?

Однак заявок надійшло значно більше, ніж очікували організатори, тому серед 200 заявників провели лотерею.

Розігрувалися кришки у трьох різних дизайнах, у тому числі із зображенням троянд, які є символом міста.

Переможці лотереї приїхали забрати свої покупки з різних місць Японії, в тому числі з Токіо.

48-річний токієць розповів виданню NHK, що йому довелося взяти вхідний на роботі й орендувати машину, щоб забрати свій виграш. Він поки не вирішив, що зробить із призом.

Кришки люків цікавлять колекціонерів через свій дизайн. У минулому році в Японії випустили серію колекційних листівок із зображеннями різних люків і зазначенням місць, де саме їх можна побачити.

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Image caption Для "мисливців за люками" випустили спеціальну серію листівок

Поціновувачі каналізаційних люків є не лише в Японії. Наприклад, лідер лейбористської партії Британії Джеремі Корбін називає "історію і дизайн кришок люків" одним зі своїх хобі.

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