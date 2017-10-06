Кришки каналізаційних люків у Японії розіграли в лотерею

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Муніципалітет японського міста Маебасі, розташований за 124 км на північ від Токіо, виставив на продаж старі металеві кришки від каналізаційних люків, на яких зображена міська символіка.

Кожна з 10 кришок, які виставили на продаж, діаметром у 60 см і вагою 40 кг коштувала 3000 ієн (близько 20 доларів США). Тим, хто хотів їх придбати треба було подати заявку в місцеву мерію.

Копирайт изображения TV ASAHI Image caption Така кришка важить понад 40 кг, але як можна нею користуватися у домашніх умовах?

Однак заявок надійшло значно більше, ніж очікували організатори, тому серед 200 заявників провели лотерею.

Розігрувалися кришки у трьох різних дизайнах, у тому числі із зображенням троянд, які є символом міста.

Переможці лотереї приїхали забрати свої покупки з різних місць Японії, в тому числі з Токіо.

48-річний токієць розповів виданню NHK, що йому довелося взяти вхідний на роботі й орендувати машину, щоб забрати свій виграш. Він поки не вирішив, що зробить із призом.

Кришки люків цікавлять колекціонерів через свій дизайн. У минулому році в Японії випустили серію колекційних листівок із зображеннями різних люків і зазначенням місць, де саме їх можна побачити.

Копирайт изображения GKP Image caption Для "мисливців за люками" випустили спеціальну серію листівок

Поціновувачі каналізаційних люків є не лише в Японії. Наприклад, лідер лейбористської партії Британії Джеремі Корбін називає "історію і дизайн кришок люків" одним зі своїх хобі.