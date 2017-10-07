Іспанія готується до маршів на підтримку єдності

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У суботу в Іспанії мають пройти протести проти незалежності Каталонії, яка минулої неділі провела референдум.

Демонстрації заплановані в іспанській столиці Мадриді та інших містах. Прибічники єдності країни також закликають до схожого мітингу в столиці Каталонії Барселоні.

Тим часом, представник уряду Іспанії в Каталонії Енрік Мільйо вибачився перед тими, хто постраждав під час спроб поліції зупинити проведення референдуму.

Водночас він звинуватив каталонський уряд у проведенні незаконного голосування.

Його звернення стало першим вибаченням від представника уряду Іспанії за насильство під час референдуму.

Пан Мільйо заявив, що "шкодує і вибачається від імені поліцейських".

Сотні людей були поранені, коли поліція, на виконання заборони суду на голосування, намагалися заблокувати виборчі скриньки та розігнати виборців.

Постраждали також і 33 поліцейських.

Що далі?

У вівторок президент Каталонії Карлес Пучдемонт планує виступити перед каталонським парламентом, повідомив спікер парламенту.

Раніше конституційний суд Іспанії призупинив сесію каталонського парламенту, заплановану на понеділок.

Припускають, що на своєму наступному засіданні парламент може оголосити незалежність в односторонньому порядку на підставі референдуму.

За результатами опитування, 90% з 2,3 мільйона каталонців проголосували за незалежність. Явка склала 43%.