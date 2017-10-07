В АТО один поранений і 9 обстрілів - штаб

Копирайт изображения Прес-центр штабу АТО / Facebook

Минулої доби внаслідок бойових дій на Донбасі був поранений один український військовослужбовець, повідомив прес-центр штабу АТО у Facebook.

Там зазначили, що зафіксували дев'ять обстрілів позицій сил АТО. Українські військові сім разів відкривали вогонь у відповідь зі зброї, "не забороненої мирними домовленостями".

Загалом активність обстрілів дещо знизилась, кажуть у штабі.

"Вогневе протистояння наших військ з окупантами зберігалось лише поблизу декількох населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема обстріли фіксувалися на підступах до Авдіївки, поблизу Кримського і Золотого та біля Широкиного.

У самопроголошеній "ДНР" звинувачують у порушенні перемир'я українських військових.