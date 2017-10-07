Порошенко підписав закон про особливий статус Донбасу

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Президент України Петро Порошенко підписав закон про продовження особливого порядку самоврядування в окремих районах Донбасу, ухвалений Верховною Радою напередодні. Про це повідомила прес-служба президента.

За словами Порошенка, цей закон "допоможе нашій армії й надалі тримати оборону з мінімумом жертв, а дипломатам - посилити міжнародний тиск на Росію".

У документі, ініційованому президентом, вказано, що дія закону від 2014 року про особливий порядок самоврядування окремих районів Донбасу продовжується на рік.

У преамбулі до нього вперше згадана можливість розгортання на Донбасі миротворчої місії ООН.

Цей законопроект спричинив багато критики серед депутатів.

Проте закон про "особливе самоврядування" є одним з аргументів України щодо виконання нею Мінських угод, на яких зав'язані санкції щодо Росії.