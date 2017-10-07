Знайшли голову журналістки, що зникла із субмарини

Копирайт изображения AFP Image caption Кім Валль зникла після того, як зійшла на борт підводного човна Петера Мадсена

Данська поліція повідомила, що знайшла голову загиблої шведської журналістки Кім Валль - через два місяці по тому, як вона зникла під час подорожі на субмарині данського винахідника.

Її голову знайшли у сумці, де також були дві ноги, повідомив поліцейський інспектор Копенгагена Єнс Моллер. В іншій сумці був зниклий одяг жінки.

Тулуб пані Валль знайшли у морі біля Копенгагена через 11 днів після того, як вона зійшла на підводний човен винахідника Петера Мадсена.

46-річний чоловік заперечує, що вбив її.

Він також заперечує звинувачення у тому, що покалічив її тіло.

Де знайшли голову?

Інспектор Моллер повідомив, що пірнальники виявили частини тіла після кількох занурень у води навколо Копенгагена. Вони містилися у мішках, обтяжених шматками металу.

"Минулої ночі наш стоматолог-патологоанатом підтвердив, що це Кім Валль", - сказав він.

Жодних переломів на черепі пані Валль не було, додав він.

Мішки знайшли усього за один кілометр від місця, де 21 серпня виявили торс жінки. Розтин показав наявність ножових поранень її статевих органів та грудної клітки, які були завдані "у час або незабаром після її смерті".

Точна причина смерті жінки поки що не встановлена.

30-річна Кім Валль була жива ще увечері 10 серпня, коли вона вирушила у подорож з Мадсеном на його власноруч збудованому 40-тонному підводному човні UC3 Nautilus. Вона готувала про нього репортаж.

Наступного дня її хлопець забив на сполох, коли вона не повернулася з поїздки.

Спочатку пан Мадсен заявив, що висадив журналістку неушкодженою в Копенгагені. Потім він змінив свою історію, і заявив, що вона померла в результаті нещасного випадку, вдарившись головою об люк, і він "поховав її у морі".

Данський прокурор Якоб Бух-Джепсен заявив у суді, що на жорсткому диску, який, як вважають, належить пану Мадсену, знайшли кадри з обезголовленням живих жінок.

Мадсен заперечує, що цей жорсткий диск належить йому.

Його утримуватимуть під вартою ще чотири тижні, поки триває розслідування.