В Іспанії проходять мітинги за єдність

Копирайт изображения Reuters Image caption Мітинг за єдність у Мадриді

Мітинги за єдність проходять у столиці Іспанії після суперечливого референдуму щодо незалежності іспанської провінції Каталонії, який відбувся минулої неділі, 1 жовтня.

Десять тисяч людей вийшли на мітинг у Мадриді, водночас у каталонському місті Барселоні зібралася демонстрація з закликом до політичного діалогу.

Люди тримають плакати з написами: "Іспанія є кращою, ніж її лідери" та "Давайте поговоримо".

Підприємці продовжують згортати бізнес в каталонському регіоні на тлі політичної невизначеності.

Копирайт изображения EPA Image caption Мітинг у Барселоні за політичний діалог

Очікується, що у вівторок президент Каталонії Карлес Пучдемонт планує виступити перед каталонським парламентом.

Раніше конституційний суд Іспанії призупинив сесію каталонського парламенту, заплановану на понеділок, на якій, як припускають, можуть оголосити незалежність в односторонньому порядку.

За результатами референдуму, 90% з 2,3 мільйона каталонців проголосували за незалежність. Явка склала 43%.

Уряд Іспанії вибачився перед тими, хто постраждав під час спроб поліції зупинити проведення референдуму.

Сотні людей були поранені, коли поліція, на виконання заборони суду на голосування, намагалися заблокувати виборчі скриньки та розігнати виборців. Постраждали також і 33 поліцейських.

Копирайт изображения AFP Image caption Мітинги у Каталонії

Лідер Каталонії Кардес Пучдемон заявив в інтерв'ю ВВС, що незалежність Каталонії від ‎Іспанії буде проголошена в односторонньому порядку протягом найближчих ‎днів.

Він також звинуватив короля Іспанії Філіпа VI у "навмисному ‎ігноруванні мільйонів каталонців".‎‎

У ніч проти середи король Філіп зробив телезвернення до народу, у якому назвав каталонський ‎референдум щодо незалежності, що пройшов минулої неділі, незаконним і ‎недемократичним.