Волкер і Сурков в Белграді обговорили перемир’я на Донбасі

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У столиці Сербії відбулися переговори спецпредставника Держдепартаменту США по Україні Курта Волкера і помічника російського президента Владислава Суркова щодо перемир'я на сході Україні. Про це повідомив міністр закордонних справ Сербії Івіця Дачич.

Голова сербської дипломатії для національного телебачення Сербії заявив, що ця зустріч - "показник зміни та покращення зовнішньополітичної позиції Сербії".

Як повідомляє кореспондент ВВС Україна на Балканах, сербські ЗМІ вважають, що ця зустріч відбувається у Сербії, тому що пан Сурков є в списку західних санкцій і не може в'їжджати в країни ЄС.

Сербія підтримує територіальну цілісність України, але відмовляється приєднатись до санкцій ЄС проти Росії.

Синхронізація зовнішньої політики Сербії з ЄС і запровадження санкцій щодо Російської Федерації є частиною переговорного процесу Белграда з Брюсселем.

Зовнішню політику Белграда ЗМІ часто називають "сидінням на двох стільцях", тобто спробою вгодити як ЄС, так і Росії, додає кореспондент ВВС Україна.

У вересні колишній посол США в РФ Джон Теффт повідомив, що Волкер і Сурков можуть обговорити на зустрічі питання про миротворчу місію ООН на Донбасі.

Сам Курт Волкер раніше заявляв, що планує обговорити з Владиславом Сурковим питання відновлення територіальної цілісності і безпеки України.

Перша зустріч Суркова і Волкера відбулася 21 серпня в Мінську. Помічник президента Росії назвав зустріч конструктивною.