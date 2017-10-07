У центрі Лондона авто виїхало на тротуар: є постраждалі

Біля Природознавчого музею у центрі Лондона автомобіль виїхав на тротуар, у результаті інциденту кілька осіб отримали поранення.

У заяві поліції зазначено, що травми отримали кілька пішоходів, однак кореспондент ВВС з місця події уточнює, що їх поранення незначні.

Інцидент стався на Екзибішн-роуд у районі Південний Кенсінгтон. Зараз поліція розслідує цю подію.

Повідомляється, що на місці інциденту затримали чоловіка, проте поліція підкреслює, що він поки не арештований - з ним розмовляють офіцери.

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Кореспондент ВВС Хлої Хейворд вийшла з Природознавчого музею відразу після інциденту.

"Я помітила, що навпроти на вулиці навскоси стояла машина - схоже, вона вискочила на тротуар. Навколо зібрався натовп, і одна або дві людини лежали на землі", - розповіла вона.

За її словами, до місця події негайно прибула озброєна поліція, у небі кружляють поліцейські гелікоптери. Постраждалих забрала швидка допомога.

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Очевидець, який йшов до музею тією ж вулицею, розповідає: "Ми чекали біля світлофора, і в цей момент я почув різкі хлопки, схожі на постріли, і ми побачили, як на тротуар вискочила машина. Ми кинулися навтьоки, моя подруга впала на землю і порізала собі руки".

Жінка, яка не захотіла назвати своє ім'я, заявила: "Коли все трохи вщухло, ми повернулися на те місце, де були, і побачили, що на землі лежить чоловік, якого утримують поліцейські".