У Росії тривають акції протесту до дня народження Путіна

У Санкт-Петербурзі на акцію протесту прихильників російського опозиціонера Олексія Навального зібралися кількасот людей. Поліція через динаміки закликає людей розійтися і вирушити на безкоштовний показ фільму "Крим".

Кореспондент ВВС повідомляє, що поліція почала затримувати протестувальників.

Прихильники Навального запланували на 7 жовтня акції протесту в 80 російських містах, неузгоджена акція на Марсовому полі в Санкт-Петербурзі, за задумом опозиціонерів, повинна стати основною.

До місця скупчення людей привезли динаміки, поліція розповідає, що людей обдурили, мітинг неузгоджений, і, щоби не стати жертвами провокаторів, можна піти на безкоштовний показ фільму "Крим".

За два дні до мітингу Марсове поле закрили, влада пояснила це необхідністю провести роботи з благоустрою. Однак на даний час прохід на місце акції відкритий.

Копирайт изображения AFP Image caption На акції у Москві вимагали чесних виборів

Акція в Москві

У Москві акція почалася о 14 годині, в центр міста стягнули поліцейських і співробітників Росгвардіі.

Влада відмовилася дозволити мітинг на Тверській, однак штаб Навального закликав москвичів вийти на вулиці.

За оцінками кореспондентів ВВС, на мітинг зібралися близько тисячі людей. Серед них було багато молоді та неповнолітніх школярів.

МВС пізніше повідомило, що на неузгодженій акції на Пушкінській площі перебувало 700 людей.

Image caption Жовті качечки стали символом протесту після розслідування Навального "Він вам не Дімон"

Деякі учасники мітингу тримали в руках плакати та скандували: "Ми тут влада" і "Ми не підемо". Натовп молодих людей скандували "Ми хочемо гуляти" і "Не заважайте нам". Згодом люди вирушили у напрямку Кремля. Хода неголосно скандувала "Путін - злодій".

Поліція тримала оточення вздовж Тверської вулиці й акуратно розділяла натовп, але не намагалася витіснити людей, не проводила масових затримань і не намагалася розігнати натовп силою.

Image caption Кореспондент ВВС став очевидцев одного затримання

Обшуки та затримання

За оцінками порталу "ОВД-Инфо", усього в Росії на акціях і перед ними затримано понад 100 людей.

У Єкатеринбурзі на акції в підтримку Олексія Навального поліція затримала 24 людини, повідомив мер міста Євген Ройзман в ефірі телеканалу "Дождь".

За два дні до мітингу затримали керівника передвиборного штабу Навального Леоніда Волкова, а також арештували координаторів регіональних штабів в Краснодарі, Ставрополі й Смоленську.

У декількох офісах опозиційного політика, зокрема, в Москві та Санкт-Петербурзі, пройшли обшуки, вилучили агітаційні матеріали.

Акції вже пройшли в Хабаровську, Улан-Уде, Читі, Новокузнецьку, Іркутську й інших містах. Вони були нечисленними - на вулиці вийшли кілька десятків людей.

Копирайт изображения AFP Image caption Акції протесту приурочені до дня народження президента Росії Володимира Путіна

Мітингувальники вимагають негайно звільнити Олексія Навального, створити умови для нормальної політичної конкуренції та допустити Навального чи будь-яких інших кандидатів, здатних зібрати необхідні 300 тисяч підписів, на президентські вибори.

На сторінці групи Навального у соцмережі "ВКонтакте" вказано, що опозиціонери вийдуть на вулиці в день, коли президент Росії виходить на пенсію (7 жовтня - день народження Володимира Путіна, якому виповнюється 65 років), натякаючи на заплановане збільшення пенсійного віку держслужбовців до 65 років.