Новий Орлеан готується до удару урагану "Нейт"

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У чотирьох південних штатах США оголосили надзвичайний стан через наближення урагану "Нейт" до узбережжя Мексиканської затоки.

Луїзіана, Міссісіпі, Алабама і деякі райони Флориди оголосили про наближення урагану і віддали накази про початок евакуації.

Оголошена евакуація і в декількох району Нового Орлеану, яке зазнало сильних руйнувань від урагану "Катріна" 12 років тому.

Ураган "Нейт" вже призвів до загибелі 25 людей в Нікарагуа, Коста-Риці та Гондурасі, хоча там він пройшов ще в статусі тропічного циклону.

З наближенням до мексиканських курортів циклон посилювався, йому надали першу категорію за класифікацією ураганів. Хоча поки що він поступається за силою ураганам "Марія" та "Ірма", які вдарили по цій місцевості у вересні, він також несе з собою сильні вітри й зливи.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Гондурасі через зсуви ґрунту перекрили дороги

Особливу небезпеку, як зазначається в попередженнях місцевої влади, становлять повені. Мешканців деяких низинних районів вирішили евакуювати.

Губернатор Луїзіани Бел Едвардс оголосив надзвичайну ситуацію у зв'язку з наближенням "Нейта", який має дістатися узбережжя штату до вечора суботи за місцевим часом.

За словами губернатора, мобілізовано вже понад тисячу нацгвардійців, частина з них вирушила в Новий Орлеан для спостереження за станом насосних осушувальних систем.

У Новому Орлеані введена комендантська година - з 18:00 за місцевим часом.

"Нейт" у нас на порозі або скоро прийде ", - заявив мер міста Мітч Ландро, попередивши, що сильний вітер може спричинити збої у подачі електроенергії.

"Ми проходили все це вже багато-багато разів, панікувати немає потреби", - додав він.

Раніше у п'ятницю ураган "Нейт" зачепив мексиканський півострів Юкатан, на якому розташовані популярні курорти Канкун і Плайя-дель-Кармен.

Нафтові компанії евакуйовують робітників зі своїх платформ в Мексиканській затоці.

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У Центральній Америці "Нейт" викликав зсуви і повені, що стали результатом проливних дощів; там заблоковані багато автодоріг, зруйновані мости, пошкоджені будинки.

У Нікарагуа ураган призвів до загибелі щонайменше 13 осіб, ще вісім людей загинули в Коста-Риці, три в Гондурасі і один в Сальвадорі.

Тисячі жителів цих країн провели минулу ніч у притулках. Близько 400 тисяч осіб в Коста-Риці залишилися без водопостачання.