Доба в АТО: 19 обстрілів, один поранений
За минулу добу, 7 жовтня, бойовики 19 разів відкривали обстріли на Донбасі, один український військовий отримав поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.
"Під час 11 обстрілів, коли виникала загроза життю наших бійців, сили АТО жорстко відповідали ворогу", - йдеться у повідомленні.
Обстановка в АТО загострилась наприкінці доби. Після 18 години угруповання бойовиків збільшили активність на усіх напрямках.
Стріляли по південно-східних околицях Авдіївки, також під вогнем опинились укріплення українських військ біля Майорська і Зайцевого.
А близько 19 години, в результаті гранатометного обстрілу опорного пункту неподалік Пісків, отримав поранення один військовослужбовець сил АТО.