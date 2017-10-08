Доба в АТО: 19 обстрілів, один поранений

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За минулу добу, 7 жовтня, бойовики 19 разів відкривали обстріли на Донбасі, один український військовий отримав поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

"Під час 11 обстрілів, коли виникала загроза життю наших бійців, сили АТО жорстко відповідали ворогу", - йдеться у повідомленні.

Обстановка в АТО загострилась наприкінці доби. Після 18 години угруповання бойовиків збільшили активність на усіх напрямках.

Стріляли по південно-східних околицях Авдіївки, також під вогнем опинились укріплення українських військ біля Майорська і Зайцевого.

А близько 19 години, в результаті гранатометного обстрілу опорного пункту неподалік Пісків, отримав поранення один військовослужбовець сил АТО.