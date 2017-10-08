У Львові зірвали концерт Сергія Бабкіна

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У Львові після блокування мітингувальниками скасували концерт співака, екс-лідера гурту 5NIZZA Сергія Бабкіна. Про це музикант повідомив у своєму Instagram.

Місцеві ЗМІ оприлюднили відео і фото з акції протесту перед концертом, з яких видно, як натовп блокує вхід до клубу "Малевич". Відвідувачі з квитками не могли зайти всередину.

Сталися невеликі сутички протестувальників з поліцією.

Мітингувальники кричали, що Сергій Бабкін дає концерти у Росії. Вони вимагали, щоб він визнав РФ країною агресором, скандували: "Україна понад усе".

Згодом співак оприлюднив звернення, у якому висловив жаль з приводу скасування концерту.

"Я - патріот своєї країни. Я люблю свою країну, я живу у своїй країні, я стараюсь для своєї країни і для своїх людей. Ті, хто знають мене, знають, що я - музикант, я - далекий від політики. Вони знають, що я говорю зі сцени, говорю своїми піснями. Мені дуже шкода, що ті люди, які забороняють нам концерт, вважають, що їхня позиція вища, ніж ваша (шанувальників Бабкіна, - Ред.). Вони називаються "свободою", однак не дають цю свободу", - сказав музикант у своєму Instagram .

У вересні Сергій Бабкін відправився у тур під назвою "15 років" містами України. Його концерти пройшли у Рівному, Луцьку, Чернівцях.

Як розповіли у соцмережах мітингувальники, серед тих, хто зірвав концерт, були представники організацій ВО "Свобода", Національний корпус, "Правий сектор".