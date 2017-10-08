Ураган "Нейт" обрушився на Луїзіану

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чотири американські штати випустили попередження про евакуацію

Сильні вітри, зливи і штормові хвилі приніс на узбережжя Мексиканської затоки ураган "Нейт".

Ураган, швидкість вітру при якому сягнула понад 130 км/год, вдарив по узбережжю біля гирла річки Міссісіпі в Луїзіані вночі в суботу.

Штати Луїзіана, Міссісіпі, Алабама та частини Флориди ухвалили розпорядження про евакуацію на тлі побоювань про затоплення.

Через ураган "Нейт" загинуло щонайменше 25 людей в Нікарагуа, Коста-Ріці та Гондурасі. Під час наближення до узбережжя США шторм посилився до урагану першої категорії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Підготовка до урагану у Новому Орлеані

Хоча цей ураган не такий сильний, як попередні "Марія" та "Ірма", влада попередила про загрозу підтоплення низинних районів.

У штаті Алабама, губернатор Кей Іві, закликав мешканців районів, що потерпають від сильних вітрів та штормових хвиль, вжити заходів безпеки.

На узбережжі Мексиканської затоки закрили п'ять портів.

Копирайт изображения Reuters Image caption Коста-Ріка дуже постраждала від урагану

Більшість нафтових і газових платформ у Мексиканській затоці евакуювали своїх співробітників і зупинили виробництво напередодні шторму.

Губернатор штату Луїзіана Джон Бел Едвардс оголосив про надзвичайний стан, заявивши, що були мобілізовані понад 1000 нацгвардійців. Частину відправили слідкувати за водовідливними насосами.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Гондурасі через зсуви ґрунту перекрили дороги

У Новому Орлеані оголосили комендантську годину у тих районах, звідки евакуювали жителі.

Раніше у п'ятницю ураган "Нейт" зачепив мексиканський півострів Юкатан, на якому розташовані популярні курорти Канкун і Плайя-дель-Кармен.

У Центральній Америці "Нейт" викликав зсуви і повені, що стали результатом проливних дощів; там заблоковані багато автодоріг, зруйновані мости, пошкоджені будинки.

Тисячі жителів Нікарагуа, Гондурасу провели минулу ніч у притулках. Близько 400 тисяч осіб в Коста-Риці залишилися без водопостачання.