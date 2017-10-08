В Австралії проходять перегони на сонячних авто

  • 8 жовтня 2017

До Австралії з'їхалися команди з усього світу, щоб позмагатися у перегонах на автомобілях з сонячними батареями.

  • Австралія ALLSPORT/Getty Images

    Учасники з понад 30 країн світу мають проїхати відстань у 3 000 км з півночі на південь Австралії, з Дарвіна до Аделаїди. Змагання проводять двічі на рік

  • World Solar Challenge ALLSPORT/Getty Images

    Змагання має назву World Solar Challenge. Учасники – це студенти, які самі сконструювали свої машини. Цього року відзначається 30-річчя змагань

  • Punch Powertrain AFP/Getty Images

    Бельгійська команда Punch Powertrain досягла середньої швидкості 83,4 км/год

  • Австралія ALLSPORT/Getty Images

    Правила перегонів зобов’язують учасників під час руху генерувати електрику від сонця чи власного руху

  • Австралія ALLSPORT/Getty Images

    Як тільки команди залишать Дарвін, вони щодня мають долати стільки кілометрів, скільки зможуть, до 17:00. У цей час вони мають зупинитися і розбити табір в пустелі, де б це не було. Всі команди повинні повністю мати власні ресурси.

  • Австралія ALLSPORT/Getty Images

    Вздовж всього маршруту є сім обов’язкових пунктів контролю

  • Австралія ALLSPORT/Getty Images

    На контрольних пунктах дозволено лише перевірити тиск у шинах і викинути сміття

  • Австралія ALLSPORT/Getty Images

    Як очікується, найшвидші команди досягнуть Аделаїди у Південній Австралії у четвер

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