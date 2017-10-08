В Австралії проходять перегони на сонячних авто
До Австралії з'їхалися команди з усього світу, щоб позмагатися у перегонах на автомобілях з сонячними батареями.
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ALLSPORT/Getty Images
Учасники з понад 30 країн світу мають проїхати відстань у 3 000 км з півночі на південь Австралії, з Дарвіна до Аделаїди. Змагання проводять двічі на рік
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ALLSPORT/Getty Images
Змагання має назву World Solar Challenge. Учасники – це студенти, які самі сконструювали свої машини. Цього року відзначається 30-річчя змагань
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AFP/Getty Images
Бельгійська команда Punch Powertrain досягла середньої швидкості 83,4 км/год
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ALLSPORT/Getty Images
Правила перегонів зобов’язують учасників під час руху генерувати електрику від сонця чи власного руху
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ALLSPORT/Getty Images
Як тільки команди залишать Дарвін, вони щодня мають долати стільки кілометрів, скільки зможуть, до 17:00. У цей час вони мають зупинитися і розбити табір в пустелі, де б це не було. Всі команди повинні повністю мати власні ресурси.
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ALLSPORT/Getty Images
Вздовж всього маршруту є сім обов’язкових пунктів контролю
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ALLSPORT/Getty Images
На контрольних пунктах дозволено лише перевірити тиск у шинах і викинути сміття
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ALLSPORT/Getty Images
Як очікується, найшвидші команди досягнуть Аделаїди у Південній Австралії у четвер