Декларація про незалежність Каталонії буде недійсна - Мадрид

Копирайт изображения EPA Image caption Маріано Рахой: "Я не виключаю нічого, що передбачено законодавством"

Будь-яка декларація про незалежність Каталонії буде недійсною, заявив прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой. У газетному інтерв'ю він також попередив, що може призупинити автономію регіону, запровадивши там пряме правління.

В інтерв'ю виданню El Pais пан Рахой також відхилив можливість втручання у вирішення кризи зовнішніх посередників.

У суботу тисячі людей вийшли на мітинг за єдність Іспанії у Мадриді.

У неділю десятки тисяч людей зібралися на демонстрацію за іспанську єдність у Барселоні.

Ця акція є відповіддю на референдум рівно тиждень тому.

Копирайт изображения Reuters Image caption В неділю вранці демонстранти вийшли на вулиці Барселони з гаслами Каталонія - це Іспанія"

Остаточні результати референдуму 1 жовтня показали, що 90% каталонців підтримали відокремлення від Іспанії, а активність склала 43%. Загалом голосували 2,3 мільйони.

Голосування проходило з порушеннями, а частину скриньок із бюлетенями конфіскувала іспанська поліція.

Майже 900 людей були травмовані в сутичках з поліцією, яка виконувала постанову суду в Мадриді, що заборонив референдум у Каталонії.

В сутичках було поранено також 33 поліцейських.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Політичні мітинги в Мадриді в суботу і в Барселоні в неділю зібрали багато тисяч

В інтерв'ю виданню El Pais іспанський прем'єр заявив: "Уряд зробить усе, щоб будь-яка декларація про незалежність ні до чого не привела".

На запитання, чи готовий він активувати статтю 155 іспанської конституції, яка дозволяє національному парламенту втручатися в управління автономним регіоном, пан Рахой відповів: "Я не виключаю нічого, що передбачено законодавством".

Прем'єр-міністр також заявив, що планує залишити в Каталонії додаткові сили поліції, надіслані на референдум, до завершення нинішньої кризи.

Він додав, що він не скликатиме дострокові загальні вибори у зв'язку зі зростанням політичної кризи.

У вівторок о 18:00 за місцевим часом (19:00 у Києві) президент Каталонії Карлес Пучдемон має виступити перед регіональним парламентом зі зверненням. Час виступу перенесено по тому, як Конституційний суд Іспанії своїм рішенням призупинив сесію каталонського парламенту, заплановану на понеділок.

Припускають, що на своєму наступному засіданні каталонський парламент в односторонньому порядку проголосить незалежність.

Треба говорити

У суботу тисячі людей, які закликали до іспанського єдності, взяли участь у мітингах у столиці країни Мадриді.

Інші демонстрації, із закликами до політичного діалогу, пройшли в суботу і в Мадриді, і в Барселоні.

Учасники акцій, одягнені в біле, вийшли на вулиці з транспарантами "Іспанія краща, ніж її лідери" та "Розмовляймо".