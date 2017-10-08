У Барселоні пройшла велетенська акція за державну єдність

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Лауреат Нобелівської премії Варгас Льйоса закликав каталонців до єдності (мова оригіналу)

Щонайменше 350 тисяч людей вийшли на протест проти можливого відокремлення Каталонії від Іспанії.

Демонстрації в Барселоні на підтримку державної єдності пройшли через тиждень після референдуму про незалежність 1 жовтня.

Учасники винесли на акцію іспанські і каталонські прапори та банери з написами "Разом ми сильніші" і "Каталонія - це Іспанія".

Це найбільша демонстрація за державну єдність Іспанії.

Акцію організували у відповідь на припущення, що наступного тижня каталонські лідери в односторонньому порядку проголосять незалежність від Іспанії.

Прем'єр-міністр Іспанія Маріано Рахой попередив, що не виключає нічого ,"передбаченого законодавством", аби не допустити відокремлення Каталонії.

Мітинги за іспанську єдність у суботу пройшли в багатьох містах Іспанії.

Згідно з остаточними підрахунками голосів на суперечливому референдумі 1 жовтня, 90% з 2,3 млн учасників голосування підтримали незалежність Каталонії. Активність склала 43%.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мітинг за єдність 8 жовтня проведено, щоб не допустити проголошення незалежності

Як повідомив кореспондент Російської служби Бі-бі-сі в Барселоні Сергій Горяшко, мітинг за єдність мав початися опівдні, однак багатотисячний натовп почав збиратися за кілька годин до його початку.

Це перша по-справжньому масова акція юніоністів в столиці Каталонії після 1 жовтня, коли відбувся референдум, який розділив регіон і цілу Іспанію.

Організатори з "Каталонського громадянського суспільства" закликали приєднатися прихильників єдності з інших регіонів Іспанії і назвали недільну акцію мітингом "мовчазної більшості", що виступає проти референдуму.

За словами кореспондента ВВС, ціла Барселона зафарбувалася в червоно-жовті кольори прапорів Іспанії та Каталонії.

Люди розмахували ними, обгорталися в прапори, клеїли на одяг наклейки з прапорами і написами España, деякі розфарбовували обличчя в кольори національного прапора.

Багато хто прийшов на демонстрацію в формі збірної Іспанії з футболу або столичної команди "Реал Мадрид".

До акції приєдналися і водії - вони схвально гули в клаксони, підтримуючи демонстрантів, і розмахували з вікон іспанськими прапорами. Натовп відповідав схвальним свистом.

Те, що відбувалося в неділю в Барселоні, більше нагадувало велике свято, хоча гасла мітингувальники кидають досить жорсткі.

Одне з найпопулярніших - "А Prisión Puigdemont!"- закликає відправити лідера Каталонії Карлеса Пучдемона за ґрати.

Найпопулярніші кричалки "Viva España y Viva Cataluña!" ("Хай живе Іспанія, і хай живе Каталонія!") і "Yo Soy Español, Catalán, Español!" ("Я іспанець, каталонець, іспанець").