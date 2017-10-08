У Барселоні пройшла велетенська акція за державну єдність
Щонайменше 350 тисяч людей вийшли на протест проти можливого відокремлення Каталонії від Іспанії.
Демонстрації в Барселоні на підтримку державної єдності пройшли через тиждень після референдуму про незалежність 1 жовтня.
Учасники винесли на акцію іспанські і каталонські прапори та банери з написами "Разом ми сильніші" і "Каталонія - це Іспанія".
Це найбільша демонстрація за державну єдність Іспанії.
Акцію організували у відповідь на припущення, що наступного тижня каталонські лідери в односторонньому порядку проголосять незалежність від Іспанії.
Прем'єр-міністр Іспанія Маріано Рахой попередив, що не виключає нічого ,"передбаченого законодавством", аби не допустити відокремлення Каталонії.
Мітинги за іспанську єдність у суботу пройшли в багатьох містах Іспанії.
Згідно з остаточними підрахунками голосів на суперечливому референдумі 1 жовтня, 90% з 2,3 млн учасників голосування підтримали незалежність Каталонії. Активність склала 43%.
Як повідомив кореспондент Російської служби Бі-бі-сі в Барселоні Сергій Горяшко, мітинг за єдність мав початися опівдні, однак багатотисячний натовп почав збиратися за кілька годин до його початку.
Це перша по-справжньому масова акція юніоністів в столиці Каталонії після 1 жовтня, коли відбувся референдум, який розділив регіон і цілу Іспанію.
Організатори з "Каталонського громадянського суспільства" закликали приєднатися прихильників єдності з інших регіонів Іспанії і назвали недільну акцію мітингом "мовчазної більшості", що виступає проти референдуму.
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За словами кореспондента ВВС, ціла Барселона зафарбувалася в червоно-жовті кольори прапорів Іспанії та Каталонії.
Люди розмахували ними, обгорталися в прапори, клеїли на одяг наклейки з прапорами і написами España, деякі розфарбовували обличчя в кольори національного прапора.
Багато хто прийшов на демонстрацію в формі збірної Іспанії з футболу або столичної команди "Реал Мадрид".
До акції приєдналися і водії - вони схвально гули в клаксони, підтримуючи демонстрантів, і розмахували з вікон іспанськими прапорами. Натовп відповідав схвальним свистом.
Те, що відбувалося в неділю в Барселоні, більше нагадувало велике свято, хоча гасла мітингувальники кидають досить жорсткі.
Одне з найпопулярніших - "А Prisión Puigdemont!"- закликає відправити лідера Каталонії Карлеса Пучдемона за ґрати.
Найпопулярніші кричалки "Viva España y Viva Cataluña!" ("Хай живе Іспанія, і хай живе Каталонія!") і "Yo Soy Español, Catalán, Español!" ("Я іспанець, каталонець, іспанець").