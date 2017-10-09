Нобеля з економіки отримав Ричард Талер

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ричарду Тайлеру 72 роки, він живе у США і викладає в Університеті Чикаго

Нобелівську премію з економіки отримав американець Ричард Талер за внесок у вивчення поведінкової економіки, повідомив Нобелівський комітет.

У заяві Шведської королівської академії йдеться, що в своїх роботах Ричард Тайлер "поєднав економіку з психологією".

Економісти традиційно виходили з передумови, що економічні агенти, або люди, діють раціонально. Однак Ричард Тайлер в своїх роботах ввів більш реалістичні припущення про поведінку людей, пояснюють в академії.

Економіст досліджував наслідки "обмеженої раціональності, соціальних виборів і нестачі самоконтролю".

"Він показав, як ці людські риси систематично впливають на ухвалення рішень людьми, а також на ринкові результати", - пояснюють в Нобелівському комітеті.

Ричарду Тайлеру 72 роки, він живе у США і викладає в Університеті Чикаго.