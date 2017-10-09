Ердоган до США: "ми не якесь там плем'я"

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Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Анкара на принципах взаємності буде відповідати США щодо призупинення видачі віз. Про це політик заявив після зустрічі з президентом України Петром Порошенком на спільній прес-конференції у Києві.

Так політик прокоментував ситуацію щодо призупинення видачі віз між Туреччиною і США. За його словами, працівники МЗС намагалися звернутися з цього питання до своїх партнерів.

"Нам сумно, що посольство в Анкарі ухвалило таке рішення і застосовує його... Туреччина - це правова держава. Ми не якесь там плем'я і не племінна держава. І який би не був оприлюднений ними текст, обов'язково і негайно на принципах взаємності схожий текст буде застосований до них і турецькою республікою".

Затримання першого представника консульства США - громадянина Туреччини - минулого тижня спричинило дипломатичний скандал між двома країнами і майже повну зупинку видачі віз з обох боків.

Турецька влада підозрює затриманого у зв'язках з Фетхуллою Гюленом - опозиційним ісламським проповідником, який живе у вигнанні в США. Туреччина звинувачує його в організації військового заколоту минулого літа.

Вашингтон засудив такий крок як безпідставний та такий, що завдає шкоди двостороннім стосункам.

Через скандал турецька валюта та торги акціями країни пішли на спад.

Анкара вже попросила США переглянути своє рішення щодо віз і заявила, що це створює "непотрібну напругу". При цьому Туреччина також призупинила "усі візові послуги".

Ввечері в понеділок влада Туреччини видала ордер на арешт ще одного співробітника американського консульства - вже другого за тиждень, повідомили медіа.