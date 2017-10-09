Франція не визнає незалежність Каталонії

Копирайт изображения Reuters Image caption Влада Каталонії може проголосити незалежність

Уряд Франції заявив, що не визнає Каталонію, якщо та оголосить незалежність від Іспанії, до того ж такий крок означатиме вихід Каталонії з ЄС.

Відповідальний міністр з європейських справ при МЗС Франції Наталі Луазо також наполягає, що кризу, яка виникла після проведення забороненого референдуму 1 жовтня, потрібно вирішити шляхом діалогу всередині Іспанії.

Очікується, що голова уряду Каталонії Карлес Пучдемон звернеться до місцевого парламенту у вівторок й може попросити оголосити незалежність.

1 жовтня на референдумі за явки у 43% "за" незалежність проголосували 90,18% учасників, а "проти" - 7,83%.

При цьому у Барселоні вже відбувся великий мітинг за участі 350 тисяч людей на захист цілісності Іспанії.

Поки немає ознак того, що влада Каталонії може знайти компроміс з Мадридом.

Копирайт изображения TELEGRAM/CATALAN CRISIS Image caption Прихильники Іспанії мітингують проти незалежності Каталонії

Водночас зростає економічний тиск на прихильників незалежності, адже низка компаній вже заявили про можливе перенесення своїх офісів за межі Каталонії.

Як повідомила агенція Reuters, це можуть зробити потужні у регіоні компанії Abertis, Cellnex та Inmobiliaria Colonial.

"Велика демократія"

"Якщо б було оголошення про незалежність, її б не визнали", - сказала пані Луазо каналу CNews.

Також вона додала, що "першим наслідком буде вихід зі складу ЄС".

Пані міністр вважає, що кризу мають вирішити через діалог на усіх рівнях іспанської політики.

Сумніваючись у легітимності голосування, Наталі Луазо описала Іспанію як "велику демократію" та вказала на чинний високий рівень автономії регіонів країни.