Туреччина хоче арештувати ще одного співробітника консульства США

Копирайт изображения Reuters Image caption США призупинили видачу неіммігрантських віз у всіх дипломатичних установах в Туреччині

Влада Туреччини видала ордер на арешт співробітника американського консульства - вже другого за тиждень, повідомили медіа.

Затримання першого представника консульства - громадянина Туреччини - минулого тижня спричинило дипломатичний скандал між двома країнами і майже повну зупинку видачі віз з обох боків.

Турецька влада підозрює затриманого у зв'язках з Фетхуллою Гюленом - опозиційним ісламським проповідником, який живе у вигнанні в США. Туреччина звинувачує його в організації військового заколоту.

Вашингтон засудив такий крок як безпідставний та такий, що завдає шкоди двостороннім стосункам.

Через скандал турецька валюта та торги акціями країни пішли на спад.

Анкара вже попросила США переглянути своє рішення щодо віз, сказавши, що це створює "непотрібну напругу". При цьому Туреччина також призупинила "усі візові послуги".

Політичні заручники

Марк Лоуен, BBC News, Стамбул

Туреччину звинувачують в утриманні людей у якості заручників в суперечках з іншими країнами.

Так само як і співробітника консульства, рік тому тут арештували американського пастора.

Кількох громадян Німеччини також утримують під вартою, оскільки Анкара вимагає від США видачі клерика, якого звинувачує у спробі вчинити переворот, і закликає Берлін депортувати турецьких громадян, які попросили там притулок.

Німеччина вже застерегла своїх громадян від подорожей до Туреччини.

Тепер у цій безпрецедентній суперечці до такого ж кроку може вдатися Вашингтон.

Про видачу ордера на арешт другого співробітника консульства США у понеділок повідомили кілька турецьких медіа.

Вони зазначили, що підозрюваного все ще шукають, але його дружину та дитину вже допитують.