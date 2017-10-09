Голлівудські зірки виступили проти продюсера Вайнштайна

Копирайт изображения Getty Images Image caption Стріп і Вайнштайн працювали разом, зокрема, над фільмом "Залізна леді"

Голлівудська акторка Меріл Стріп наразі стала однією із останніх кінозірок, що виступили проти продюсера Гарві Вайнштайна, якого звинувачують у сексуальних домаганнях.

Гарві Вайнштайн - співзасновник компанії Miramax Films, один із найвпливовіших продюсерів Голлівуду - опинився у центрі гучного скандалу після того, як підлеглі жінки почали звинувачувати його у тривалих сексуальних домаганнях. На тлі цього чоловіка вже звільнили із його власної компанії.

Як заявила Меріл Стріп, яку цитує видання Huffington Post, вона "приголомшена" "ганебними" новинами.

Зірка похвалила "безстрашних жінок, які заговорили, аби виявити цю наругу", назвавши їх "героїнями".

Серед інших акторів, які виступили зі схожими заявами, Емма Томпсон, Марк Руффало, Сет Роген та Джуді Денч.

Звинувачення проти Вайнштайна спричинили жорсткі дебати про зловживання владою в Голлівуді та за його межами.

Критики наголошували, що провідні представники Голлівуду зберігали "оглушливу тишу", коли звинувачення проти Вайнштайна з'явилися в New York Times у п'ятницю.

Кажуть, що багатьох людей поведінка продюсера непокоїла впродовж довгих років, але його впливові друзі та власний статус не давали щось вдіяти із цим.

Гарві Вайнштайн перепросив: "Я відчуваю, що те, як я поводився із колегами у минулому, завдало багато болю, і я щиро прошу вибачення за це".

Але при цьому кіномагнат заперечив інформацію, поширену New York Times, що нібито він переслідував підлеглих жінок протягом майже трьох десятиліть і домігся щонайменше вісьмох із них.

Вайнштайн одружений, має п'ятьох дітей.