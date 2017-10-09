Раді пропонують обмежити українським посадовцям виїзд до Росії

Копирайт изображения UNIAN Image caption Проект передбачає адмінвідповідальність за порушення заборони на виїзд до РФ

У Верховній Раді зареєстрували проект закону, який пропонує тимчасово обмежити виїзд до Росії українським держслужбовцям, посадовцям та політикам, а також відправляти Кабінет міністрів у відставку за порушення обмежень з боку міністрів.

Виключення передбачили для працівників дипломатичних служб, у випадку виїзду для невідкладного медичного лікування або участі в похованні близького родича.

Заборону на відвідини Росії для решти посадовців пояснюють тим, що "у стані гібридної війни на таких осіб країна-агресор може здійснювати тиск через спецслужби шляхом підкупу, шантажу або вербування з метою ведення антидержавної діяльності".

"Таких осіб можуть викрадати, застосовувати до них тортури, позбавляти волі, навіть позбавити життя. В таких випадках Україна не може забезпечити захист їх прав", - також ідеться у пояснювальній записці до документу.

Законопроект також передбачає адміністративну відповідальність за порушення запропонованих змін.

Проект ініціювали депутати Андрій Немировський ("Самопоміч"), Андрій Шинькович (БПП) й Андрій Денисенко (позафракційний) - "з метою запровадження тимчасового обмеження права громадян України на виїзд з України до держави-агресора".

"Україна залишається об'єктом воєнної агресії з боку Російської Федерації, яку вона здійснює, серед іншого, і через підтримку та забезпечення масштабних терористичних атак", - стверджують автори.

Росія систематично заперечує участь своїх регулярних військ у конфлікті на Донбасі, натомість про це неодноразово заявляли представники багатьох країн та міжнародних організацій.

На початку вересня голова СБУ Василь Грицак сказав, що в Україні необхідно запровадити кримінальну відповідальність для депутатів і політиків за поїздки до Росії.

У 2015 році Державна авіаційна служба повністю припинила повітряне сполучення між Україною та Росією.