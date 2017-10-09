Перший тайм Україна-Хорватія - 0:0

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У ключовому матчі проти Хорватії у Києві збірна України з футболу завершила перший матч на НСК "Олімпійський" у Києві із не відкритим рахунком.

Гравці української збірної кілька разів ефектно атакували ворота противника, однак голами ці атаки наарзі не завершилися.

Арбітр матчу Фелікс Брих не додав додатково часу після першої половини гри.

Аби пробитися на Чемпіонат світу, гравцям Андрія Шевченка потрібна лише перемога у цій грі.

Копирайт изображения ffu.org.ua Image caption Гравцям Андрія Шевченка потрібна тільки перемога.

Зараз Україна і Хорватія ділять між собою друге і третє місце у групі I, набравши по 17 пунктів. Перше місце посідає збірна Ісландії з 19 очками.

За регламентом відбору, тільки одна команда з групи напряму виходить на Чемпіонат світу. Команда, що посіла друге місце, побореться за це право у стиковому матчі з іншими "срібними медалістами" відбору.