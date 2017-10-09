За три доби ОБСЄ зафіксувала на Донбасі майже 400 вибухів

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Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ впродовж 6-8 жовтня зафіксувала 335 вибухів у Донецькій та 48 - у Луганській області.

Про це йдеться у звіті місії, оприлюдненому в понеділок.

При цьому, повідомили там, доступ спостерігачів залишався обмеженим у всіх трьох районах розмежування поблизу Станиці Луганської, Золотого і Петровського.

Серед іншого місія зафіксувала пошкодження від стрілянини у житловому будинку в Докучаєвську.

Також представники СММ відвідали два прикордонних райони, які не перебувають під державним контролем.

Водночас у прес-центрі штабу АТО повідомили, що у понеділок позицій українських військ продовжували обстрілювати із застосуванням мінометів та гранатометів різних видів.

Впродовж дня поранено двох українських військових.