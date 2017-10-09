Україна програла Хорватії і не поїде на Чемпіонат світу

Копирайт изображения Dan Mullan/Getty

У ключовому матчі проти Хорватії у Києві збірна України з футболу програла із рахунком 0:2.

У першому таймі гравці української збірної кілька разів ефектно атакували ворота противника, однак рахунок залишився нічийним.

У другій половині гри український голкіпер Андрій П'ятов спершу пропустив м'яч від хорватського нападника Андрія Крамарича на 62-й хвилині, а тоді ще один від нього ж - на 70-й.

Аби пробитися на Чемпіонат світу, гравцям Андрія Шевченка потрібна була лише перемога у цій грі.

Перший матч цього відбору з хорватами українці програли у Загребі з рахунком 1-0.

Матч-відповідь відбувся на "Олімпійському" у Києві.

Копирайт изображения SERGEY DOLZHENKO/EPA

Копирайт изображения Reuters

Тепер Хорватія посіла друге місце у групі I. Перше місце у збірної Ісландії, яка у понеділок перемогла команду Косово із рахунком 2:0.

За регламентом відбору, тільки одна команда з групи напряму виходить на Чемпіонат світу. Команда, що посіла друге місце, побореться за це право у стиковому матчі з іншими "срібними медалістами" відбору.

"Для нас завтра буде практично фінальна гра", - заявляв перед матчем головний тренер українців Андрій Шевченко.

Він назвав хорватів сильним суперником, але згадав, що у них є проблеми з кількома ключовими футболістами, а перед матчем ще й змінили тренера.