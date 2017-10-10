ООН заборонила 4 суднам заходити в усі порти світу через КНДР

Копирайт изображения AFP

Організація об'єднаних націй заборонила чотирьом кораблям заходити в будь-який світовий порт через порушення ними накладених на КНДР санкцій.

Про цю заборону стало відомо після засідання ООН у понеділок.

Координатор панелі ООН щодо північнокорейських санкцій Х'ю Гріффітс назвав такий крок безпрецедентним.

Йдеться про кораблі Petrel 8, Hao Fan 6, Tong San 2 і Jie Shun, зареєстровані на Коморських островах, Сен Кіттс і Невіс та в Північній Кореї.

За словами пана Гріффітса, судна "перевозили заборонені товари".

ООН розширила санкції минулого місяця після шостого і найбільшого ядерного випробування, яке здійснила КНДР.

Представник ООН також додав, що заборона набула чинності 5 жовтня, але вона не передбачає заморожування активів чи заборону на в'їзд.

Заборона на експорт

У серпні резолюція ООН заборонила експорт вугілля, морепродуктів та залізної руди з Північної Кореї. Минулого місяця санкції розширили, тепер заборонявся експорт текстилю, обмеження на імпорт нафти та робота для людей з КНДР.

Основний економічний партнер Північної Кореї Китай підписався під санкціями разом із Росією. Обидві країни раніше ветували посилення санкцій щодо КНДР.

Експорт вугілля, руди та іншої сировини в Китай є одним з небагатьох джерел іноземної валюти у Північній Кореї. За оцінками, Північна Корея експортує товарів на близько 3 млрд доларів щороку, санкції можуть обрізати 1 мільярд доларів від цієї торгівлі.

Проте повторні санкції поки що не змогли стримувати Північну Корею від продовження своїх програм з розробки ядерної та ракетної зброї.