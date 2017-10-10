У Сирії розбився російський Су-24, екіпаж загинув

Копирайт изображения Getty Images

Російський фронтовий бомбардувальник Су-24 розбився при зльоті з авіабази Хмеймім в Сирії, повідомляє міністерство оборони РФ. Обидва льотчики загинули.

За інформацією відомства, аварія сталася у вівторок вранці.

Після розгону літак виїхав за межі злітної смуги і розбився. Обидва пілоти не встигли катапультуватися і загинули.

Можливою причиною інциденту в Міноборони назвали несправність літака.

Це другий Су-24, який Росія втратила за час кампанії в Сирії. Перший інцидент стався в листопаді 2015 року: бомбардувальник збив турецький винищувач F-16. Тоді Туреччина визнала, що російський літак вдерся в її повітряний простір.

Пілоти встигли катапультуватися, але одного з них після цього вбили з землі. Другого вдалося врятувати, але під час рятувальної операції загинув ще один російський військовий.