Microsoft припиняє проект Windows 10 Mobile

Копирайт изображения Microsoft Image caption Microsoft заявила, що розробка телефонів на Windows 10 більше не є пріоритетом компанії

Компанія Microsoft, схоже, остаточно відмовилася від амбіцій із розробки операційної системи для смартфонів.

Керівник проекту Windows 10 Джо Бельфіоре написав у Twitter, що робота над новими функціями мобільної версії цієї операційної системи більше не є завданням фірми.

Пан Бельфіоре додав, що і сам перейшов на Android.

"Звичайно, ми і далі будемо підтримувати цю платформу... виправляти помилки, оновлювати системи безпеки тощо", - зазначив він.

"Але створення нових функцій чи обладнання більше не є нашою метою", - додав пан Бельфіоре.

Операційна система Windows 10 Mobile намагалася зацікавити користувачів, дозволивши їм запускати ті ж самі "універсальні програми" і на комп'ютерах, і на телефонах, але ця концепція виявилася невдалою.

За даними дослідницької компанії IDC, в період з квітня по червень операційна система від Windows була встановлена лише на 0,03% нових смартфонів.

"Під управлінням Windows 10 Mobile було досить мало пристроїв, тож вона не була привабливою ані для продавців, ані для операторів", - каже представник IDC Франсіско Джеронімо.

"І з точки зору споживачів, ця операційна система також не зарекомендувала себе так добре, як Android чи iOS".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Раніше Бельфіоре очолював проект Microsoft Windows Phone, а потім почав займатися Windows 10 Mobile

Пан Белфіоре зазначив, що фахівці Microsoft дуже старалася стимулювати інші компанії випускати універсальні додатки, навіть іноді писали самі програмне забезпечення для них, але кількість користувачів була занадто малою, щоб далі цим займатися.

Тиждень тому компанія HP заявила, що більше не планує випускати нові пристрої для Windows 10.

А два тижні тому співзасновник Microsoft Білл Гейтс розповів, що вже сам перейшов на Android.