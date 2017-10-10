ДПСУ скоротить зустрічі з росіянами

Копирайт изображения UNIAN Image caption Петро Цигикал (праворуч) пояснив таке рішення бажанням "вберегти менш підготовлений персонал"

Державна прикордонна служба України обмежить кількість прикордонних консультативних зустрічей із російськими колегами - про це повідомив голова ДПСУ Петро Цигикал.

Причиною тому - затримання двох українських прикордонників, що працювали у Сумській області, російськими силовиками. Українська сторона стверджує, що їх викрали.

"Ми вирішили обмежити ці зустрічі на рівні керівників (прикордонслужб. - Ред.), щоби вберегти менш підготовлений персонал", - сказав керівник відомства, якого цитує агенція "Українські Новини".

За його словами, саме під час такої зустрічі росіяни взяли у полон співробітників Сумського загону ДПСУ.

Петро Цигикал також наголосив, що постійне проведення прикордонних консультативно-представницьких зустрічей сусідніх держав є звичайною світовою практикою, але в умовах, коли дії Росії неможливо передбачити, їхню кількість вирішили обмежити.

"Чистий тероризм"

4 жовтня Держприкодонслужба України повідомила про зникнення двох своїх ‎прикордонників, які патрулювали ділянку українсько-російського кордону ‎‎"Зноб - Новгородське" на Сумщині.

Пізніше з'ясувалося, що їх затримала Росія - про це повідомив перший заступник голови Держприкордонслужби Василь Серватюк.

Водночас російські медіа передали, що нібито прикордонники Росії ‎затримали у Брянській області двох порушників кордону.

У ДПСУ припускають‎ що, російські силовики могли і не заходити на територію України, а викрасти українців безпосередньо на кордоні.

"Вони захоплені на нейтральній смузі, тобто на території України. Це чистий тероризм із боку Росії, який вони застосовують проти нашої країни", - у свою чергу заявив у вівторок секретар РНБО Олександр Турчинов.

Петро Цигикал припускає, що викрадення українців пов'язане з арештом двох російських прикордонників у Херсонській області 30 червня. За його словами, російська сторона поки що не заявляла про бажання здійснити обмін.

10 жовтня до ФСБ Росії передали матеріали, які посвідчують особи затриманих українців. Тепер Україна очікує їхнього повернення.