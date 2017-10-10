У МОЗ нарешті з'явиться держсекретар

Копирайт изображения UNIAN

Конкурсна комісія обрала державного секретаря міністерства охорони здоров'я - ним став Артем Янчук.

Посада залишалася вакантною тривалий час через те, що перша спроба заповнити її рік тому спричинила гучний скандал.

У грудні минулого року призначити держсекретарем МОЗ мали Наталію Шолойко. Втім проти виступили громадські організації - через її "зв'язки із фармацевтичними компаніями".

У МОЗ також були проти, заявивши, що непрозорий та необ'єктивний конкурсний відбір може стати загрозою для успішного впровадження реформ в Україні.

Наталія Шолойко у коментарі ВВС Україна сказала, що усі звинувачення проти неї є "голослівними". Втім посада їй у підсумку так і не дісталася.

За словами керівниці міністерства Уляни Супрун, спецперевірка вказала на відмінності в задекларованих Наталією Шолойко і її чоловіком прибутках за 2015 рік, а також конфлікт інтересів, оскільки чоловік і дочка кандидатки пов'язані з фармацевтичним бізнесом.

У вересні кабмін відхилив її кандидатуру та призначив новий конкурс.

Артем Янчук наразі є заступником директора Інституту законодавства Верховної Ради.

Резервним кандидатом конкурсна комісія обрала директора ТОВ "Дентал депо" Миколу Сліпченка.

Посада держсекретаря передбачає організацію роботи апарату, затвердження штатного розпису та кошторису і визначення кадрової політики міністерства. Термін перебування - п'ять років, незалежно від зміни очільників.

Інститут держсекретарів в Україні запровадили у грудні 2015 року.

Призначення людей на ці посади шляхом конкурсів стало результатом реформи держслужби.