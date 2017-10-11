Порошенко у ПАРЄ: українських заручників не стає менше

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Президент Петро Порошенко звинуватив Росію та сепаратистів на Донбасі у тому, що вони продовжують утримувати українських заручників. Про це він заявив під час виступу на пленарному засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи у Стразбурзі.

За його словами, кількість українських заручників у Росії, непідконтрольних Києву районах Донбасу та Криму перевищує сотню і "не припиняє збільшуватися".

"Не можу не згадати наших політв'язнів - Олега Сєнцова, Олександра Кольченка, Романа Сущенка, Ігоря Козловського та багатьох інших", - відзначив Петро Порошенко.

Він також вкотре звинуватив Росію у тому, що вона не виконує свої зобов'язання за Мінськими угодами.

Росія такі звинувачення традиційною заперечує.

У середу президент України відвідує з робочим візитом Страсбург.

Він уже зустрівся з новообраною керівницею ПАРЄ Стеллою Кіріакідес.

Окрім виступу на пленарному засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи Петро Порошенко також зустрінеться з генеральним секретарем Ради Європи Турбйорном Ягландом.