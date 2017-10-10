Лідер Каталонії прагне переговорів про незалежність

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Лідер Каталонії Карлес Пучдемон під час виступу в каталонському парламенті заявив, що хоче йти за волею людей, які проголосували на референдумі за незалежність регіону.

Втім, спочатку він хоче пошукати порозуміння з Мадридом шляхом переговорів.

Він закликав регіональний парламент відкласти проголошення незалежності, щоб налагодити з центральною владою діалог щодо виходу з Іспанії.

"У цей історичний момент як президент Каталонії я хочу слідувати за волею людей, які хочуть бачити Каталонію незалежною державою", - сказав Карлес Пучдемон.

За його словами, внаслідок референдуму, що відбувся 1 жовтня, автономія отримала мандат від народу, щоб стати незалежною: "Мільйони жителів в Каталонії вважають єдиним варіантом те, щоб Каталонія стала незалежною державою".

Європейське питання

Виступ лідера каталонців планували розпочати о 18:00 за місцевим часом, проте останньої миті його відклали на годину у зв'язку з потребою додаткових консультацій.

На початку промови Карлес Пучдемон заявив, що "не планує жодних поггроз або образ", а хоче "деескалації напруженості".

"Стало очевидним, що це вже не внутрішні проблеми. Ситуація в Каталонії наразі є європейським питанням", - заявив він.

Дві найбільші країни Євросоюзу - Франція та Німеччина - раніше підтримали єдність Іспанії.

Копирайт изображения EPA Image caption Прихильники незалежності зібралися біля будівлі парламенту Каталонії

У Барселоні у вівторок посилили заходи безпеки. Територі. парламенту Каталонії і парк Цитаделі, в якому він розташований, повністю оточила каталонська поліція.

Як повідомили з міста кореспонденти ВВС, місцеві жителі прийшли до огорожі парку. Багато хто приніс каталонські естелади (прапори за незалежність), плакати з написом "демократія" і гвоздики. Біля будівлі парламенту встановлено екран, де транслювали звернення Карлеса Пучдемона.

Напередодні мер Барселони Ада Колау закликала каталонського лідера не проголошувати незалежність, а прем'єра Іспанії - припинити прямий контроль з боку Мадрида.

Передають, що за кілька годин до виступу каталонського лідера ніхто, в тому числі його прихильники, точно не знали, чи проголосять у вівторок незалежність автономії.

Уряд Іспанії, що зіштовхнувся з найсерйознішою політичною кризою в країні після спроби військового перевороту 1981 року, попередив, що негайно відповість на будь-яку односторонню декларацію незалежності і вдасться до заходів "з відновлення закону і демократії".

Згідно зі статтею 155 конституції Іспанії уряд країни може призупинити децентралізацію.

У референдумі 1 жовтня 2017 року, як повідомила каталонська влада, взяли участь 2,2 млн осіб (всього було зареєстровано 5,3 млн виборців). Понад 90% учасників референдуму висловилися за незалежність.

Через тиждень після голосування на референдумі про незалежність, для зриву якого Мадрид зробив усе можливе, напруга почала позначатися і на діловому кліматі найбагатшого регіону Іспанії.

Низка великих компаній думають про те, аби перенести свої офіси з Каталонії до інших районів Іспанії.

Раніше король Іспанії Філіп VI назвав безвідповідальною і небезпечною поведінку влади Каталонії. За словами монарха, безвідповідальна поведінка каталонської влади може поставити під загрозу економічну стабільність країни.